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俄罗斯圣彼得堡地铁基本恢复运行　爆炸已造成11人死45伤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国际  来源： 新华社 2017-04-04 08:45
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　　4月3日，在俄罗斯圣彼得堡，记者在事发地铁站外采访。据俄罗斯媒体报道，俄罗斯圣彼得堡地铁3日下午发生爆炸事件，已造成至少10人死亡、37人受伤。俄罗斯总检察院已将这一爆炸事件定性为恐怖袭击事件。新华社发(莫京娜 摄)

　　新华社圣彼得堡4月3日电 俄罗斯圣彼得堡地铁公司3日晚对媒体表示，除当天发生爆炸的“干草广场站”和“技术学院站”之外，该市地铁已基本恢复运行。据俄罗斯国家反恐委员会最新数据，爆炸已造成11人死亡、45人受伤。

　　据俄罗斯媒体报道，在地铁站口，警察仔细检查每一名乘客，并询问乘车目的地。一名刚乘坐恢复运行地铁的乘客说，与平时相比，地铁里乘客少了许多，而且乘客显得十分警觉。

　　地铁爆炸事件发生后，圣彼得堡地铁全部停止运行，公交部门派出免费公交车缓解受影响路段的交通，当地很多私家车提供自己的坐标、行驶方向、剩余空位等信息，捎带顺路乘客。

　　俄罗斯总统普京3日晚到圣彼得堡地铁“技术学院站”前献花，哀悼遇难者。电视画面显示，普京走到地铁站前，将手中鲜花放在悼念的鲜花和蜡烛丛中，默哀后离开现场。

　　当地时间3日14时40分许，圣彼得堡地铁“干草广场站”和“技术学院站”之间发生爆炸。随后，“起义广场站”又发现一个爆炸装置，已被妥善处置。

　　据俄罗斯国家反恐委员会最新数据，爆炸已造成11人死亡、45人受伤。俄罗斯总检察院已将这一爆炸事件定性为恐怖袭击事件。(记者 鲁金 博)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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