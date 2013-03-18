俄罗斯圣彼得堡地铁基本恢复运行　爆炸已造成11人死45伤

4月3日，在俄罗斯圣彼得堡，记者在事发地铁站外采访。据俄罗斯媒体报道，俄罗斯圣彼得堡地铁3日下午发生爆炸事件，已造成至少10人死亡、37人受伤。俄罗斯总检察院已将这一爆炸事件定性为恐怖袭击事件。新华社发(莫京娜 摄)

新华社圣彼得堡4月3日电 俄罗斯圣彼得堡地铁公司3日晚对媒体表示，除当天发生爆炸的“干草广场站”和“技术学院站”之外，该市地铁已基本恢复运行。据俄罗斯国家反恐委员会最新数据，爆炸已造成11人死亡、45人受伤。

据俄罗斯媒体报道，在地铁站口，警察仔细检查每一名乘客，并询问乘车目的地。一名刚乘坐恢复运行地铁的乘客说，与平时相比，地铁里乘客少了许多，而且乘客显得十分警觉。

地铁爆炸事件发生后，圣彼得堡地铁全部停止运行，公交部门派出免费公交车缓解受影响路段的交通，当地很多私家车提供自己的坐标、行驶方向、剩余空位等信息，捎带顺路乘客。

俄罗斯总统普京3日晚到圣彼得堡地铁“技术学院站”前献花，哀悼遇难者。电视画面显示，普京走到地铁站前，将手中鲜花放在悼念的鲜花和蜡烛丛中，默哀后离开现场。

当地时间3日14时40分许，圣彼得堡地铁“干草广场站”和“技术学院站”之间发生爆炸。随后，“起义广场站”又发现一个爆炸装置，已被妥善处置。

据俄罗斯国家反恐委员会最新数据，爆炸已造成11人死亡、45人受伤。俄罗斯总检察院已将这一爆炸事件定性为恐怖袭击事件。(记者 鲁金 博)