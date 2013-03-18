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面对横空出世的雄安新区 周边城市怎么说？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 中国新闻网 2017-04-04 08:41
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　　中新网北京4月4日电 虽然雄安新区刚刚诞生，但却引来空前关注。面对涌入的炒房客，当地严厉打击各种炒房行为，楼市已暂被冻结，但雄安新区周边一些城市的楼市却逐渐变得火热。那么，面对横空出世的雄安新区，周边城市又是怎么样的态度呢？

　　雄县政府大楼坐落在城区中心 王天译 摄

　　雄安新区严厉打击各种炒房行为

　　“房子全部都封盘了，现在谁来也买不到房，这个是真的。我在北京的亲戚也想来买，但都不行。”安新县一位居民韩丽(化名)告诉中新网记者，现在暗地里房价已经炒到两三万了，虽然说是有这个价格能买，但是也不允许过户，都是白搭。

　　就在设立雄安新区的消息公布后，安新县、雄县、容城县就迎来众多外地炒房客，但迎接这些炒房客的是无房可买和失望的现实，因为当地的楼市已经被冻结，无法交易过户。

　　“严厉打击各种炒房行为，为雄安新区建设提供坚强保障”，这是雄县县委书记万树军在4月2日保定市召开的市委常委会(扩大)会议和全市领导干部会上的表态。根据河北日报报道，万树军表示，一定全面贯彻落实中央和省委部署要求，坚决支持、有序推动政治经济文化社会各方面工作的开展，坚决做好管控工作，大力实施专项整治违法占地、违规建设、私搭乱建、抢栽抢种等行动。

　　图为安新县永安大街街景。于俊亮 摄

　　话音未落，就有重拳出击。河北保定市公安局3日凌晨发布消息称，安新县兴泰房地产开发有限公司非法占用农用地，开工建设37栋住宅楼，并对外销售，该公司实际控制人张某增被依法刑事拘留。

　　而凑巧的是，韩女士去年刚好以3000元每平方米的价格，购买了一套该开发商销售的房子。“当时他们承诺的是大产权，现在开发商被抓，就算是把钱退给我再去买房子，恐怕也买不起了。”

　　周边城市如何看待雄安新区？

　　面对横空出世的雄安新区，当地居民的平静生活改变了。“现在还不知道具体的规划，每个人都在讨论这个事情，但每个人都不知道何去何从，现在就是这种感觉。”韩女士说。

　　而在雄安新区周边的城市，对雄安新区又是什么态度呢？根据天津日报报道，4月1日，天津市召开市委常委会会议，会议强调，“在服务雄安新区建设上，需要天津付出、支持、调整什么，我们都坚决服从”。

　　会议指出，天津作为沿海开放城市，要“见贤思齐”，以雄安新区为模板，树立更高的标准，促进天津的发展、把天津的事办好。要按照京津冀一体化要求，加快建立连接雄安新区与京冀及周边城市之间的交通设施网络，促进融合发展。

　　打开地图可以搜到雄安新区。来自地图截图

　　任丘与安新县、雄县交界，根据河北日报报道，任丘市委书记张新华说，任丘作为河北雄安新区毗邻区域，将科学审视新区建设给任丘带来的重大现实机遇，与党中央对河北雄安新区的规划定位相对接，服从服务于河北雄安新区建设。

　　观察可见，“服务雄安新区建设”成为周边城市在表态中提到的一个关键词。

　　中新网记者注意到，目前雄安新区已经对周边城市产生了溢出效应。由于雄安新区三县的楼市冻结，很多炒房客转而去霸州、高碑店等地“抢房”。专家提醒，由于规划和房地产政策尚未确定，盲目购房存在一定风险。(记者 李金磊)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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