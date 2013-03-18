《人民的名义》大揭密：“群演”是资深检察官

“《人民的名义》，真正的好剧。”、“《人民的名义》，现代版官场现形记，真心好看。”、“《人民的名义》尽显官场生态，真的太精彩了，就是更新太慢，看得心欠欠的啊。”4月3日，小长假第二天，被称为“史上尺度最大反腐剧”《人民的名义》刷屏朋友圈，被不少年轻人点赞。

《人民的名义》热播，标志着沉寂十年的反腐题材剧高调复苏，与现实中轰轰烈烈的反腐行动交相辉映。

《人民的名义》幕后大揭密：剧中饰纪委书记的“群演”原来是名资深检察官

《人民的名义》“规格”之高，高在剖析反腐之烈度、深度开创了新境界，高在1.2亿投资创下同题材电视剧之最，也高在让国产剧有了高颜值高智商检察官等方方面面。

在90后年轻人主导的豆瓣网上，这部剧的评分从9.0高开，播至第四集时评分已达到了9.1。期间，《人民日报》也连续发布两篇文章，其中包括一篇头条，对《人民的名义》评价颇高。

反腐大剧热播背后，有哪些鲜为人知的故事？该剧编剧周梅森、总制片人兼导演李路、总制片人高亚麟、主演陆毅等近日接受媒体采访，揭秘这部“反腐大戏”的幕后。

尺度究竟有多大？最高官员涉及到副国级

2004年之后，受政策影响反腐题材电视剧逐渐淡出荧屏，几乎形成了10多年的空窗期。而在此期间，曾写出《人间正道》、《绝对权力》、《国家公诉》等小说的作家周梅森也陷入了创作困境，几度搁笔。转机出现在2015年初，伴随着国家反腐工作的大力推进，最高人民检察院影视剧中心三顾茅庐，力邀周梅森参与创作。来者有一句话最终打动了周梅森，“党的十八大以来，中央在这场硬仗中下了刮骨疗毒、壮士断腕的决心。在这样的时代命题下，文艺创作不应该缺席”。

该剧以某部门的一位项目处长被人举报受贿开始，抽丝剥茧一步步牵出错综复杂的内幕。最高官员涉及到副国级，剧中还有政法帮、秘书帮等的争斗。前些年在小说创作中颇有顾虑的周梅森坦言，自己剧本写到半途还在考虑，“情节应该触及到怎样的程度才最合适”？结果，他得到的鼓励是———“反腐形势那么严峻，你能这么轻描淡写吗？”周梅森相信，反腐剧的春天又回来了。

在真实与艺术之间追求平衡点，是相当不容易的，周梅森这次把他积蓄10年的“洪荒之力”都用在了这部作品中，他说这是自己创作生涯以来最好的作品，写得酣畅淋漓。李路介绍，贪腐案件中的“苍蝇”、“老虎”都可以在剧中找到代表，“还有当官不作为的、懒政的，都写到了，笔墨还不少。”

创作素材源于真实案例？“我去监狱和落马官员座谈”

据高亚麟介绍，创作《人民的名义》期间编剧周梅森“采访了大量的案例，去检察院体验生活，花了大半年的时间，翻阅大量案宗、卷宗，然后提炼采访，再开始做。”

周梅森告诉媒体记者，“我写这些腐败官员，没有把他们写成魔鬼，在我眼里，他们都是有血有肉的人。我见惯了外面那些冠冕堂皇、道貌岸然的官员，但当他们一旦从云端掉下来，我很好奇，他们的心态会是怎样的。带着这样的问题，我提出要去监狱里，了解落马官员的生活。

他说：“我见到的干部都是厅局级，在监狱里待了7到10年。他们都是在掌握实权的高危岗位上，比如县市的一二把手。极少干部是一上来就贪污，大多数都是因为一念之差，或者是因为身边人出事牵涉进去。”

当被问到这些落马官员是什么心态时，周梅森说：“他们都很后悔。不是假装出来的，很真实，都悔不当初。我比较认同的说法，是‘不值得’这三个字。官员们落马之后，如果能意识到自己为了金钱、利益而放弃操守，违背法律是不值得的事情，这样的忏悔才能打动我。”

周梅森还谈到自己的创作素材来源。他说：“在我的小说里，从老省委书记，到现任的政法委书记、公安厅长、法院院长、市纪委书记，有一大批职务犯罪分子。为了还原场景，我还去了审讯室、检察院的检察指挥中心。举个例子，我在剧里写，H省委常委、省会城市市委书记的老婆收了别人三张卡。这是南京市浦口区反贪局的一个真实案例。因为要买的衣服很贵，钱不够，这个官员拿了受贿的卡和自己的卡，检察机关的证据就这么落实了。”

仅用了十天就过审 审委组熬夜一礼拜看完55集

对贪腐事件的有力揭露让人看得过瘾，但在创作这样一部大尺度的反腐剧时，导演李路也坦言自己有着巨大的压力。因为涉及到敏感的政治题材，所以这部剧终归是带着一定风险的，能否顺利过审就是最大的考验。

据了解，电视剧《人民的名义》拍完送审时，编剧周梅森曾跟导演李路打了招呼：“要做好删掉5集、改1000次的准备。”然而没想到的是，审查仅仅十天就通过了，这大大出乎了所有人的意料。

周梅森表示，他的前作《绝对权力》和《国家公诉》送审时，分别修改了许多回，而《绝对权力》更是差点就被“毙”了。

而《人民的名义》的顺利过审，也让周梅森看到了反腐剧的春天。

投资方之一的大盛国际传媒总裁安晓芬也表示，在电视剧送审时，因为主创团队和投资方都知道整个剧本触及到了多深的程度，所以大家都是很忐忑的，但是没想到过审很顺利。据安晓芬透露，此次审核部门都对这部剧表示了坚定的支持。“他们都带回家去看，熬夜去看，他们各个审委都真的是这样，一个礼拜就把55集全部看完了。看完了大家给提意见，基本上都是非常肯定的。当时给出了‘气势磅礴，石破惊天’这样八个字的评价。”

高亚麟则说，这个度有最高检把握，也有编剧周梅森老师。其实拍这样的剧，最难的不是反腐尺度的拿捏，而是法律。“我们都是门外汉，法律程序是什么？戏剧创作中，一个戏怎样跌宕起伏不一样？不能太真实，写实就变成纪录片了；还要演绎，但演绎一定要在最高检严谨的办案程序之下进行，这是最难的。”高亚麟说，如果我们拍的剧在法律上漏洞百出，那不成笑话了？做得专业，观众又能看懂，是最大的难点。

尺度为何能这么大？ 拍到“副国级”，并无“尚方宝剑”

一部电视剧，上亿的投资，一旦遇上播出障碍，便是颗粒无收。破冰胆量何来？李路说：“尝试！敢赌！没有尚方宝剑，没有任何一个‘老大’打过任何包票。我们开了各种讨论会，发现反腐新闻的力度都这么高，作为影视作品也应该往上走一步。”李路和周梅森是20多年的老朋友，当李路得知最高检找周梅森写一部反腐剧时，他拿上好酒到老朋友家，仅看了三集剧本，就出了个不菲的高价自掏腰包买下了，“你知道周梅森是根本不写人物小传的，人物走向在哪里？这些都不知道。不过，他过去的反腐剧成功率很高。我是基于‘周梅森’这三个字，基于13年没有出现反腐剧这种类型，基于中国的反腐力度如此之猛，影视剧却没有反映这三个方面，做了这部戏。”

有“官场小说第一人”之称的作家周梅森潜心八年创作了同名小说和剧本，耗资一亿的全明星阵容大制作，电视台黄金档排播……谁都理所当然地相信，这部剧先拿到了足以破冰的“尚方宝剑”，至少也是有相关领导授意的定心丸，才敢如此大张旗鼓。

然而导演李路直言，没有尚方宝剑。各种讨论会，我们发现反腐新闻的力度都这么高，作为影视作品也应该往上走一步。没有现成的饭给我这样的“业余”导演吃，只有自己培植项目，没有“尚方宝剑”。

事实上，李路拿到的只是最高人民检察院影视剧中心的授权，却不是什么“尚方宝剑”。接受采访时，李路苦笑，两年里没睡过一个踏实觉，遇到的困难是出乎意料的。仅找投资的周折经历，他打算今后写一部长篇报告文学。

为争取年轻观众下了功夫“偷偷加入了感情线”

在进行后期制作时，很多负责制作的“90后、95后”都喜欢上了这部作品，这也让李路感到很欣慰。“过去10年，年轻人根本没有接触过这种类型的戏，常见的要么是婆媳，要不然就是玄幻仙侠二次元，很少切切实实表现当下生活的，我们希望让他们看到我们所生活的真实的世界。”

事实上，在拍摄时，李路也特意加入了时代感比较强的形象，也是希望从另一方面拉近年轻观众。“因为周梅森以前作品里很少出现情感和家庭，比如领导一般都很少涉及家庭生活，这次我们都设立了感情线。”

在李路看来，与年轻一代观众的交流非常重要，“无论是反腐意识的加强还是整体引导，都要从年轻人做起。我们希望能传达给他们一些观念：你有天大的本事，对社会有再大的贡献，都不能触犯法律，一旦触及，就要绳之以法。”

而高亚麟对“吸引到年轻人”表示很意外：“说实话，我们很担心90后会不会爱看，因为没有任何小鲜肉。其实《人民的名义》还有个同名话剧，在保利剧院演出的时候，也没想到年轻人喜欢这种现实主义题材。事实证明反馈不错，看来无论90后、80后，好的东西依然是大家追寻的主流。”

现在，一部电视剧中演员平均年龄接近50岁，还能吸引20多岁的年轻人，这不是常理、逻辑可以预判的。李路感慨：“年轻人喜欢这部剧，非常之重要。证明年轻人的三观是正的。”

一众老戏骨里，还有一位真正的资深检察官

“真是山雨欲来风满楼啊。”京州市委书记李达康感慨。

“是啊，真没想到丁义珍会在这个时候突然出事。”京州市委常委、纪委书记张树立接话道。

在《人民的名义》中，于诚群饰演了京州市纪委书记张树立一角。就像之前他演过的上百部电视剧一样，这个角色戏并不多。

不过，鲜为人知的是，这位于诚群其实是一名检察官，演戏不过是他的业余爱好。

于诚群在江苏省人民检察院某下属检察院工作了20余年，其中在一线干了10年反贪，曾获省级反贪优秀侦查员称号。因此，对于反腐，他不仅不陌生，更是驾轻就熟。

在他看来，《人民的名义》生动而真实地展现了反腐过程。结合自己在基层的反腐实践，老于感慨，贪官们的演技、心理甚至是藏钱手段，真的是只有想不到，没有做不到。

于诚群进入演艺圈有年头了。他说，2002年，他在报纸上看到了一则群众演员招募公告，就过去试了试。这一试，便一发不可收拾。他曾在《决战南京》中饰演南京地下党市委书记王正昆，还曾在《芈月传》中和孙俪对戏。前一阵子热播的古装剧《大秦帝国之崛起》中，也有他的身影。

于诚群说，自己曾是南京铁路分局南京东机务段的一名工人。上世纪九十年代初，他通过招考进入江苏省人民检察院某下属检察院，成为一名检察官，并曾长期从事反贪侦查工作。

作为检察官的他，这十几年来一边办案还一边拍戏，岂不是有不务正业之嫌？于诚群表示，办案始终是其工作重心所在，拍戏只是业余爱好。

“一个月其实只有几天在外面拍戏，而这几天基本就是利用周末时间。”他说，自己的考勤一直很正常。万一不凑巧，导演要求非周末时间到场拍戏，他就用年假时间顶上去。

由于不能耽误本职工作，这些年下来他基本上都是客串小配角。也曾有过演男二号的机会，被他拒绝了，“我日常还要办案呢，不可能连续三五天甚至半个月在影视基地待着。”

就在《人民的名义》开播之际，江苏省人大常委会通过了一批任免。其中，免去于诚群同志南京铁路运输检察院检察员职务。年满60岁的他，到龄退休了。

于诚群开玩笑说，这下可以专心演戏了。

《人民日报》这样评：反腐，以“人民的名义”

骑自行车上班，在陈旧简陋的家中吃炸酱面，每个月给乡下老母亲汇300元生活费；然而在另一处隐秘的豪宅，壁柜里、床上、冰箱里，却塞满了一沓一沓的现金，总数超过2.3亿元……最近热播的电视剧《人民的名义》一开篇，就为我们勾勒了这样一个腐败官员的“两面人生”。反腐决心之强、贪腐为害之烈，通过视听语言呈现，让人尤觉震撼。

“厉害了，我的‘人民’！”《人民的名义》甫一播出，便收获观众热情的点赞。除了跌宕的剧情、精彩的表演，更重要的原因还在于，它反映着当前中国反腐败斗争的实践，回应着反腐败的民心所愿。文艺当与时代同行，党的十八大以来，反腐败成为中国政治舞台的重要内容，也成为牵动人心的时代命题。

随着党风廉政建设和反腐败斗争持续推进，人们对反腐的认识也在不断深入。“老虎”“苍蝇”一起打，让反腐败只是一阵风、走过场等观点不攻自破；对侵蚀百姓利益之举坚决打击，让老百姓感受到了实实在在的获得感。越来越多的领导干部及其家人意识到，清廉是最好的“护身符”，经常扯袖子、咬耳朵、敲警钟才能“治未病”。雷霆的行动、强力的震慑，助推了政治生态好转，正如周梅森所说，“改善土壤，改变政治生态，理顺关系，让能干的人得以发挥，让正气得以张扬”。

反腐败永远在路上。当前，反腐败斗争压倒性态势已经形成，但要真正实现“不能腐”和“不想腐”，还要依靠思想建设和制度建设继续推进。“得罪千百人，不负十三亿”，对于我们这个把“人民”二字铭刻于心的政党来说，反腐败永远没有剧终。以人民的名义，是反腐的动力，更是反腐的意义。