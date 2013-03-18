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宿管大伯逆袭成“程序猿” 高中没毕业全凭自学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 现代金报 2017-04-02 11:36
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　　陈大伯为学生们讲解宿舍管理系统

　　点开页面，输入密码，查找关键词，系统立刻显示楼宇住宿情况，需要查找学生的专业、年级、兴趣、爱好一览无余……眼前如此便捷的宿舍管理系统让人刮目相看。这套系统是宁波大学本部宿舍9号楼的管理员陈恭清设计的，他本人也因此成了校园网红。

　　通讯员游玉增胡静力周晶晶记者章萍文/摄

　　52岁大伯凭自学独立开发出宿舍管理系统

　　陈恭清是湖北荆州人，52岁，来宁大做宿舍管理员已有13年。为什么要设置这样一个系统？陈大伯告诉记者，有一次一位老师来找一位同学，却不知道住在哪个寝室，通过纸质的信息表翻阅了很久才找到。于是，陈大伯就想，干脆做一个系统，把所有同学的信息放上去，进行归类整理。

　　制作一个系统，并不是简单的编程就足够的，还涉及到Photoshop、Ar、Ai等软件。为此，高中还没毕业的他，闲暇之时就看网上教程，试着动手操作，不懂的地方也向楼里的学生求教。如今在这个管理系统里，入住学生的姓名、学号、学院到籍贯，甚至是在班里担任的职务、性格爱好都一应俱全。为了防止学生信息泄露，陈大伯还专门设置了双重密码。

　　住在9号楼的宁波大学信息学院研二学生曾江辉说：“以前发现宿管大伯经常忙到很晚，后来发现他竟然在编软件，当时大吃了一惊。陈大伯这个管理系统涉及到的专业技术比较多，而他本人高中还未毕业，真了不起！”

　　玩QQ混论坛组装电脑，还会开发小游戏

　　虽是个“看门大伯”，可陈恭清“潮”得很，能在QQ农场“偷菜”，能“发帖”混论坛，还会组装电脑，目前宿舍用的这台电脑就是他自己组装的。

　　在大家都开始玩转QQ时，当年的陈恭清也没有落伍，开始在QQ农场偷菜，“经营”空间，玩得一点也不比年轻人差。据陈大伯介绍，当时慕名“访问”他空间的人络绎不绝。

　　后来，各种校园BBS兴起，他又转战其中。陈大伯当初管理的是宁大本部宿舍12号楼，楼内的一名学生是宁大“白鹭林BBS”的版主，这位同学偶然发现，陈大伯会在“白鹭林”上面看帖子留言，表达自己独到见解。后来，基于了解与信任，版主去上课时就把他所管理的版块交给陈大伯代管。

　　“以前还自己做过Flash，开发过小游戏，不过都是自己玩。”谈起自己“程序猿”之路，陈大伯笑着说。

　　开发出宿舍管理系统后，陈大伯成了校园网红，许多同学纷纷对他表示佩服和点赞，“原来高手就在身边啊，厉害了大伯。”“为陈大伯点赞，活到老学到老，大伯的精神值得我们学习。”……

　　学校称等系统完善考虑在全校宿舍楼推广

　　如今，编程、制作网页俨然成为陈大伯生活的一部分。对这个管理系统他并不满意，陈恭清说：“现在这个系统仍旧有很多细节方面需要修改，等信息更新全面了，系统完善了，就开始正式运行，希望在我们宁大学生社区的各个片区都推广起来，这样，我退休前的心愿也就完成了。”

　　对此，宁波大学学生社区服务中心的何伟明老师表示，陈大伯的宿舍管理系统在花名册的基础上，针对宿舍楼内学生情况，做了细化，可以为学院、专业数据统计、查询等提供借鉴作用，完善后将考虑在宁大学生社区各宿舍楼推广。

　　陈大伯说：“和学生在一起心态变得更年轻，学习的动力也有了，是他们影响了我。”他对学生也很有感情，这个管理系统除了目前入住学生的信息，还跟踪了不少已经毕业的学生。“你看这个孩子，他是03级学生，来自内蒙古，毕业于信息学院，如今已经是厦门大学的老师了……他们若回校都会过来看我呢。”陈恭清一脸欣慰地说。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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