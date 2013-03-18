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男子半年来经常深夜收到妻子艳照 声泪俱下报警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 现代快报网 2017-04-02 11:36
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　　现代快报讯(通讯员栖文轩记者顾元森)3月27日清晨，一夜没睡的李某向南京栖霞警方报警称，他经常在深夜收到不同QQ号发来的妻子艳照，实在受不了，请求民警帮助。

　　现代快报记者了解到，李某工作稳定，家庭和睦，可是这样的生活在半年前被打破了。2016年底，李某像往常一样打开QQ，一条陌生人突然发来一张黄色图片，李某以为是垃圾信息，并没有在意。不料第二天竟然又出现类似的淫秽图片，更令李某吃惊的是，对方竟发来了多张自己妻子比较暴露的照片，李某怒不可遏，回家后和妻子大吵一架，随后就把对方的QQ拉黑。可事情远比他想象的棘手，对方又开始换不同的QQ号码向他发侮辱、淫秽文字及黄色女性图片。

　　李某声泪俱下地告诉民警，他经常在深夜接到这样的短信，收到短信后彻夜难眠，当他上班时听到短信息的声音也会坐立难安，整日神经兮兮，严重影响了他的工作。半年来李某已经换过数次电话号码，但都无济于事，每天都如同惊弓之鸟。

　　民警通过李某的叙述，首先向李某的妻子何某做了详细询问，最终锁定了嫌疑人张某，并将其抓获。张某表示，他是在2014年通过交友软件认识了何某，并在此后的两年多内多次与其发生不正当的男女关系，并且留有照片，每次他以此威胁何某与他发生关系。出于报复，张某向何某的丈夫李某多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息。

　　目前，公安机关已对张某依法做出了行政拘留7天的处罚，并对其进行批评教育。(文中人物系化名)

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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