女孩和男友在宾馆睡觉 男店主刷卡带客人看房

新文化讯(实习记者赵娇娆) 4月1日下午2点，长春市民小红(化名)给本报打来电话说，“我和我男朋友去宾馆住宿，在没有穿衣服且还在睡觉的情况下，宾馆的男老板就带着客人用万能钥匙开门看房间，这是对我隐私权的侵犯……”

当事人：做法让人难以理解

“3月31日晚11点左右，我和男友在凯旋路与铁北二路的好家宾馆住宿，因为我男朋友在那附近上班，我俩每次都去这里住，所以老板直接收我50元的住宿费，”小红说，“到了4月1日上午11点左右，我们还没起床在睡觉，甚至连衣服都没穿，这时宾馆的男老板却突然带着一位男客人进屋看房了。”还在睡梦中的小红听到有人进来了，感觉到很害怕。“当时我都吓蒙了，因为老板没敲门，而是直接刷卡进的门，开门后我就问他们什么意思，男老板并没有回复我，而是还和看房的客人说，这个房间够大，够5个人住了。”

“这位男老板介绍完房间的情况后就带着那个男的出去了，关键是我和男朋友都没有穿衣服，这种做法让人难以理解。”小红说，“我和男朋友下楼退房的时候，男老板的确和我道歉了，说不是故意的，但这种事情还分故意不故意吗？而且老板娘还说要把50元房费退我，这不是钱的问题！”据小红介绍，老板娘说退她50元房费，甚至表示要双倍退钱，“我当时就告诉这位老板娘说，也不差这50元钱，但事不是那么回事，要是事情发生在他们身上，他们也是这个态度吗？”

“我今年才20多岁，而且还是一个女生，两个男的突然进了我的房间，换成谁谁能接受？如果要是我男朋友自己住，或者是两个男生住宿，肯定和现在的情况是不一样的。”小红说，“我觉得这不是道歉的问题，男老板的行为已经侵犯了我的隐私。”

男老板：不是故意进的

4月1日下午3点，记者来到了凯旋路与铁北二路的好家宾馆了解情况，“我承认的确有这么回事，但我并不是故意的，因为11点左右3楼的客人基本都退房了，我忘记那屋还有人了。”宾馆的老板白先生说，“一位客人说要一个能住下5个人的大房间，我就把他领进那屋了，刷卡进门后我才发现有两个客人还没退房。”白先生称，看到屋里有人后他便带客人出来了，“当时也不方便道歉，然后和客人说完房间的情况后就出来了。”

“在他们俩下楼后，我便马上道了歉，说实在对不起，然后我妻子也表示不收房费，但她觉得退钱是在侮辱她。”白先生说，“当时我们家好几个人都和她道歉了，但她觉得这侵犯了她的隐私权，态度比较激烈，无论如何都不接受我的道歉。”

针对此事，吉林吉翔律师事务所刘海波表示，按照《侵权责任法》有关规定，宾馆经营者应当赔礼道歉，以双倍的住宿费作为赔偿的方式，是较为适宜的。