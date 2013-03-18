洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 房产 娱乐 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

北京等20个城市被列为第一批城市设计试点城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 政府网站 2017-04-02 11:41
分享到：

　　原标题：住建部公布第一批城市设计试点城市名单

　　为进一步贯彻落实中央城市工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，探索推动城市设计工作，塑造城市特色风貌，经各地推荐并组织专家评审，3月14日，住房城乡建设部印发了《关于将北京等20个城市列为第一批城市设计试点城市的通知》(以下简称《通知》)，将北京市、黑龙江省哈尔滨市、吉林省长春市、山东省青岛市和东营市、江苏省南京市和苏州市、安徽省合肥市和马鞍山市、浙江省杭州市、宁波市和义乌市、河南省郑州市、广东省深圳市和珠海市、云南省玉溪市、陕西省西安市、宁夏回族自治区银川市、内蒙古自治区包头市和呼伦贝尔市列为第一批城市设计试点城市名单。

　　《通知》从四个方面明确了试点工作内容：

　　一是创新管理制度，因地制宜开展城市设计，从制度上保障落实城市规划、指导建筑设计、塑造城市特色的目标。

　　二是探索技术方法，坚持问题导向和目标导向，鼓励使用新技术和信息化手段，保证城市设计科学合理、好用、适用。

　　三是传承历史文化，探索通过城市设计，精细化管理城市各类空间，保护城市历史格局，延续城市文脉。

　　四是提高城市质量，结合生态修复、城市修补工作，提高城市规划建设管理的精细化水平，促进城市转型发展。

　　《通知》还从四个方面提出了试点工作要求：

　　一是强化组织领导。要求制定试点工作方案，明确任务目标，扎实推进工作，各省级主管部门要加强对辖区内试点城市工作的支持力度，督促试点工作方案落实。

　　二是突出工作重点。要求建立城市设计管理制度，针对不同城市的问题，采取不同的设计方法和理念，突出做好城市重点地区的城市设计。

　　三是完善保障措施。要求培育建立熟悉本地情况的城市设计队伍，增加经费投入，保障城市设计编制工作，将城市设计要求纳入城市控制性详细规划和土地出让条件。

　　四是总结推广经验。要求及时研究解决试点工作中的新情况、新问题，不断总结经验和不足，每季度向住房城乡建设部报送一次工作进展情况。

　　来源：住房和城乡建设部网站

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·又到愚人节，被这些健康谎言骗了几十年，你还相信？
  • ·少女心脏大如西瓜 医生巧手为心脏“整形瘦身”
  • ·宝宝肚子上线头拿不掉 结果取出被腐蚀绣花针
    		•
    装修门窗，配件这么选
    装修门窗，配件这么选
    洛阳将推“组合贷”  公开征求意见
        细则中“利率和期限，以及贷款流程”一部分特别提到，组合贷款的额度由公积金中心、受托银行分别根据各自政...
  • ·洛阳这个小区门口垃圾成堆 谁来管管
  • ·[房产]新规：房屋转让手续费等41项收费取消或停征
  • ·[房产]房贷成新增贷款主力 限购后信贷布局或将调整
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 莫斯科再次爆发反政府示威 警方拘捕约...
  • 鸟瞰春色
  • 樱花怒放时游客拍照忙
  • “大卫弹弓”导弹拦截系统在以色列投...
  • 女子吃两盘野菜后去踏青 第二天脸肿成...
  • 洛阳市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进...
  • 商丘柘城遏制天价彩礼 保证订婚礼金不...
  • 雄安新区开发商非法占地建37栋楼销售 ...
  • 夫妻互骗对方称外出办事 在同一宾馆吸...
  • 男子不认路开车听导航指示 却被困河水...
    		•
    百姓呼声
    牡丹文化节各牡丹园售票期为4月1日至5月5日
    地铁1号线各站点建设区域的苗木正进行移植
    精彩图片
    猎犬生下15只幼崽 生产...
    武夷山现"情侣鞋" 大自...
    湖南长沙水泥罐体坍塌...
    沙特将举办骆驼选美比赛
    精彩热帖

    欢乐的王城广场

    牡丹花开了

    薰衣草庄园采风

    古都 春意浓
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    春风十里不如你 缅...

    姚晨率性演绎本真味道

    梁小冰性感露背

    许晴穿卡通卫衣卖萌
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605