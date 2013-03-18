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国家网信办关停18款传播低俗信息直播类应用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 中国政府网 2017-04-02 11:42
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　　原标题：国家网信办依法关停18款传播低俗信息直播类应用

　　近日，国家网信办接到网民举报，“红杏直播”“蜜桃秀”等18款直播类应用存在违法违规行为。经核查取证后，国家网信办会同有关部门依法依规在应用商店下架并关停服务。

　　核查发现，被举报的直播类应用未能落实主体责任，缺乏内容安全审核机制，一些主播利用这些平台大肆传播违法违规内容。有的网络主播身着军队警察制服，佩戴军衔警衔臂章等符号；有的衣着暴露、行为极具挑逗性；有的直播时发布私人微信、QQ，诱导粉丝至社交平台进行色情交易等。这些网络主播的行为违反《互联网信息服务管理办法》《互联网直播服务管理规定》等法律法规，违背社会主义核心价值观，对青少年健康成长带来恶劣影响，网民反映强烈。

　　国家网信办相关负责人表示，直播类应用作为新兴移动互联网传播平台，应认真落实主体责任，积极弘扬正能量，传播健康向上、导向正确的内容。对于违法违规行为，一经发现依法依规立即查处，绝不姑息。国家网信办将进一步加大监督执法力度，把日常管理与专项治理相结合，继续深入查处直播平台网民反映强烈的突出问题。国家网信办欢迎网民举报相关信息。互联网违法和不良信息举报中心24小时受理公众举报，受理举报电话12377，举报网址www.12377.cn，举报邮箱jubao@12377.cn。

　　此前，国家网信办等三部门组成联合检查组整治网络直播平台存在的乱象，并根据《互联网直播服务管理规定》将1879名严重违规网络主播纳入黑名单，在各直播平台禁止其重新注册账号，防止死灰复燃，营造良好网络生态。

　　附：下架并关停违法违规直播类应用名单

　　红杏直播、蜜桃秀、蜂直播、压寨直播、蜜桃约、默默直播、ZANK、蜜播、假装情侣吧、一起秀直播、酸果直播、嗨播、桃花直播、BlueSky、觅蜜直播、悦橙直播、乐秀直播、蜜豆直播。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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