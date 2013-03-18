相互举报双双落马 贪官内斗能成反腐利器？

近日，河南三门峡两任市委书记杨树平与赵海燕内斗一事被揭露出来。结果则是两人相互举报，双双落马。

观海解局记者注意到，少数官员之间的矛盾除了这种因争权夺利而引发的贪官内斗外，还有一种因工作分歧而引发的官员争斗。它们无一例外地影响了整个领导班子的团结，甚至异化当地政治生态。

“绝不能将内斗看做反腐利器。”专家表示，内斗留下的深刻教训更值得我们认真总结，好好反思。

杨树平与赵海燕

山西两虎背后是不同的商人

据《廉政瞭望》周刊的报道，2011年，女干部赵海燕担任三门峡市市长，与时任市委书记杨树平搭班子。刚开始，杨树平在会上讲话，赵海燕会掏出本子记，后来，杨树平讲话，赵海燕往往坐着一动不动。到最后，有几次会议上，杨树平讲话，赵海燕竟掏出手机划个不停。

在组织人事方面，两人几乎水火不容，严重影响了三门峡的班子团结。比如赵海燕欣赏的干部，杨树平就是按住不提拔。多名三门峡干部表示，因为人事调整方面的分歧，杨、赵二人曾在常委会上爆发过激烈争吵。

至于不合的原因，一方面是性格问题，杨喜欢舞文弄墨，赵则以强势著称，最根本的则是彼此都不干净，各自拥有政商资源甚至势力范围。

公开披露的情况显示，与杨树平走得近的商人，主要来自开发区的工业企业，这些企业在批地、建厂以及税费优惠方面，得到了杨的帮助。赵海燕则与几名来自新乡老家的房地产商关系亲密。

观海解局记者发现，像杨树平、赵海燕这种因背后政商资源而内斗的情况并不鲜见。比如山西两只大老虎——申维辰和金道铭，背后就有太原两大地产——“男胡”与“女胡”的影子。

“男胡”是山西得一文化集团董事长胡树嵬，“女胡”则是山西奥科新得文化传播有限公司大股东胡昕。胡树嵬是申维辰在山西大学的校友、师弟，而相貌出众的女商人胡昕与金道铭关系密切。两人的套路一致——拿地，然后或加价倒手他人，或自己开发。

“在太原做国土工作，稍不留意就会得罪人。”太原市一名国土系统的干部介绍。连被带走调查的太原市原国土局长张宝玉，都因为夹在申维辰与金道铭之间，被搞得痛苦万分。尤其“男胡”、“女胡”同时找上门，真不知怎么办！

“绝不能将内斗看做反腐利器”

至于同样双双落马的南京原市委书记杨卫泽、原市长季建业内斗的情形，则与上面的例子不大一样，多是性格不合、施政理念不一等方面的问题。

季建业曾被指“霸道”。比如在2010年，南京环保部门提出，城市空气质量差是工地管理不善造成的。时任环保局长韦昌明为此和季建业发生争执，韦罗列了自己掌握的科学数据和专家意见。季建业说：“你能不能让你们家那些环保专家闭嘴？那这样吧，我和组织部说说给你换个岗位。”

杨卫泽作风更是霸道。南京市一名副厅级干部称：“像季建业那么‘彪悍’的人，在杨面前都是没有二话的。”据南京市委一位官员介绍，那段时间南京市委开民主生活会，每个人都要自我剖析，季建业自我批评的主要问题正是雨污分流工程。

“季建业每交一次自我剖析材料，都被杨卫泽打回去，前后反复三次，这在官场中非常罕见。”上述官员说。

杨卫泽[左]与季建业

山东学者高维谦告诉《廉政瞭望》记者，争权夺利是引发贪官内斗的核心所在。“当其认为一方越权，侵犯其权力或权力范围内的利益，就容易将对方视为异己，引起恶斗。”高维谦认为，此外一些重要岗位，如党政一把手权力界限模糊，行权规则实际上并不清晰透明，造成双方摩擦和争斗易发多发。

于是，有人感慨，内斗未必是坏事。但在成都市委党校教授刘益飞看来，这种说法站不住脚。

“绝不能将内斗看做反腐利器。”刘益飞说，“与小偷、情妇揭腐类似，它们只是客观上引起了腐败线索的暴露，提前揭开了腐败官员的画皮而已。相反，内斗留下的深刻教训，对当地政治生态的严重破坏，更值得我们认真总结，好好反思。”

要破除官僚主义、一言堂等潜规则

除了贪官之间的内斗，《中国纪检监察报》曾刊文批评过官员因工作分歧而产生的争斗。

文章以2015年8月的一件事做例子。当时，广东省湛江市政法委副书记用座位牌、矿泉水瓶打砸副市长，市纪委一科室主任上前劝阻时，也遭到了拳打脚踢。冲突的原因疑似是对表彰名额存在分歧。

文章称，官员之间因为知识水平、脾气性格、工作理念的不同在工作中产生分歧，十分正常。对于少数官员宁愿选择诉诸暴力，也不愿选择心平气和沟通的行为，河南行政学院教授王爱英认为，是因为他们把名利看得太重，没有一个正确的权力观。

一些官员尤其是正职、一把手家长习气严重，说话办事不尊重下属，将“一把手负责”异化为“一把手说了算”，把班子其他成员的不同意见看成是“唱反调”、不配合、搞不团结；

一些官员在工作中权力心过重，与人勾心斗角，表面上你好我好一团和气，背地里却想尽办法拆台使绊子；有的相互之间实施“冷暴力”，不对抗但也不合作，形同路人。这些都为工作分歧和矛盾埋下了隐患。

专家表示，当双方的分歧和矛盾协调不好、明规则甚至连潜规则都无法达到平衡的情况下，工作分歧和冲突往往会迅速演变成内耗和争斗。而它很可能演变为派系之争，进而延伸到双方染指的领域，异化一地的政治生态。

如何将官员之间的工作分歧、冲突乃至不正常的明争暗斗，转化为积极、健康的实绩竞争？

专家表示，一方面要破除官僚主义、搞一言堂等潜规则的影响，明晰权力界限，推进依法行权和权力公开，使官员各司其职，接受群众监督。另一方面要官员加强自我修养，正确认识和理性对待工作分歧。只要把脾气、性格和品质、工作理念区分开来，就必然能使分歧成为激发工作创造性、加深相互了解和相互欣赏的契机。

来源：法制晚报