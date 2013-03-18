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多地上调最低工资标准 来看你工资能涨多少
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 中国新闻网 2017-04-02 11:43
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　　中新网北京4月2日电(记者李金磊)近期，上海、深圳、陕西等地宣布上调最低工资标准。记者梳理发现，目前，上海、深圳月最低工资标准超过2000元，其中，上海月最低工资标准达到2300元，为全国最高。

　　多地上调最低工资标准。(资料图)刘新摄

　　多地上调最低工资标准

　　2017年最低工资标准调整大幕拉开，上海、陕西、深圳等地近期宣布提高最低工资标准。从4月1日起，上海月最低工资标准从2190元调整到2300元，增加110元；小时最低工资标准从19元调整到20元。

　　从5月1日起，陕西一类工资区全日制最低工资标准提高为1680元/月，非全日制小时最低工资标准为16.8元/小时；从6月1日起，深圳全日制就业劳动者最低工资标准提高为2130元/月，非全日制就业劳动者小时最低工资标准19.5元/小时。

　　根据《最低工资规定》，最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者，小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。省、自治区、直辖市范围内的不同行政区域可以有不同的最低工资标准。

　　上海月最低工资标准最高。(资料图)中新网记者李金磊摄

　　上海最低工资为全国最高

　　中新网记者梳理发现，目前，上海月最低工资标准为2300元，这一水平为全国最高。

　　需要指出的是，上海最低工资标准的“含金量”较高。根据上海规定，月最低工资标准不含劳动者个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金，应由用人单位另行支付。劳动者延长工作时间的加班费，中夜班津贴、夏季高温津贴及有毒有害等特殊工作环境下的岗位津贴，伙食补贴、上下班交通补贴、住房补贴也不作为月最低工资标准的组成部分，由用人单位另行支付。

　　在上海之后，深圳月最低工资标准水平位居第二，为2130元。这两地也是目前全国月最低工资标准超过2000元大关的地区。

　　资料图：求职者在看招聘信息。安源摄

　　观察：最低工资标准调整趋于稳慎

　　记者注意到，近两年来，最低工资调整趋于稳慎。根据人社部公布的数据，2014年共有19个地区调整了最低工资标准，2015年为20多个，2016年只有9个地区提高了最低工资标准。

　　今年，一些地区对最低工资标准调整机制进行了完善。广东省今年2月份印发《广东省降低实体经济企业成本工作方案》，提出要筹兼顾企业承受能力和保障劳动者最低劳动报酬权益，完善最低工资标准调整机制，将现行最低工资标准由两年至少一调改为原则上三年至少一调，2017年最低工资标准继续按2015年5月发布的标准执行。

　　为何最低工资标准调整趋于稳慎？中国劳动学会副会长苏海南对中新网记者表示，当前中国经济进入新常态，人工成本上涨较快，企业压力加大，再加上最近几年各地最低工资提升幅度比较大，频率也比较快，物价水平也保持低位运行，因此，现阶段需要合理调整最低工资标准。既不能给企业过大的压力，也要保证劳动者的基本生活水平，要在这两者之间取得一个平衡点。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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