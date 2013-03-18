洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 房产 娱乐 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

中共中央 国务院决定设立河北雄安新区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 央视新闻 2017-04-02 11:44
分享到：

　　中共中央国务院决定设立河北雄安新区向前向后

　　央视网消息(新闻联播)：日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

　　雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地，区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。

　　设立雄安新区，是以习近平同志为核心的党中央深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署，对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，具有重大现实意义和深远历史意义。

　　党的十八大以来，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平多次深入北京、天津、河北考察调研，多次主持召开中央政治局常委会会议、中央政治局会议，研究决定和部署实施京津冀协同发展战略。习近平明确指示，要重点打造北京非首都功能疏解集中承载地，在河北适合地段规划建设一座以新发展理念引领的现代新型城区。今年2月23日，习近平专程到河北省安新县进行实地考察，主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会。习近平强调，规划建设雄安新区，要在党中央领导下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，坚持生态优先、绿色发展，坚持以人民为中心、注重保障和改善民生，坚持保护弘扬中华优秀传统文化、延续历史文脉，建设绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区、开放发展先行区，努力打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。

　　习近平指出，规划建设雄安新区要突出七个方面的重点任务：一是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。二是打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。三是发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素资源，培育新动能。四是提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板。五是构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。六是推进体制机制改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，激发市场活力。七是扩大全方位对外开放，打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

　　党中央、国务院通知要求，各地区各部门要认真落实习近平重要指示，按照党中央、国务院决策部署，统一思想、提高认识，切实增强“四个意识”，共同推进雄安新区规划建设发展各项工作。河北省要积极主动作为，加强组织领导，履行主体责任。坚持先谋后动、规划引领，用最先进的理念和国际一流的水准进行城市设计，建设标杆工程，打造城市建设的典范。要保持历史耐心，尊重城市建设规律，合理把握开发节奏。要加强对雄安新区与周边区域的统一规划管控，避免城市规模过度扩张，促进与周边城市融合发展。各有关方面要按照职能分工，密切合作，勇于创新，扎实工作，共同推进雄安新区规划建设，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
分享到：
相关阅读
  • ·又到愚人节，被这些健康谎言骗了几十年，你还相信？
  • ·少女心脏大如西瓜 医生巧手为心脏“整形瘦身”
  • ·宝宝肚子上线头拿不掉 结果取出被腐蚀绣花针
    		•
    装修门窗，配件这么选
    装修门窗，配件这么选
    洛阳将推“组合贷”  公开征求意见
        细则中“利率和期限，以及贷款流程”一部分特别提到，组合贷款的额度由公积金中心、受托银行分别根据各自政...
  • ·洛阳这个小区门口垃圾成堆 谁来管管
  • ·[房产]新规：房屋转让手续费等41项收费取消或停征
  • ·[房产]房贷成新增贷款主力 限购后信贷布局或将调整
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 莫斯科再次爆发反政府示威 警方拘捕约...
  • 鸟瞰春色
  • 樱花怒放时游客拍照忙
  • “大卫弹弓”导弹拦截系统在以色列投...
  • 女子吃两盘野菜后去踏青 第二天脸肿成...
  • 洛阳市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进...
  • 商丘柘城遏制天价彩礼 保证订婚礼金不...
  • 雄安新区开发商非法占地建37栋楼销售 ...
  • 夫妻互骗对方称外出办事 在同一宾馆吸...
  • 男子不认路开车听导航指示 却被困河水...
    		•
    百姓呼声
    牡丹文化节各牡丹园售票期为4月1日至5月5日
    地铁1号线各站点建设区域的苗木正进行移植
    精彩图片
    猎犬生下15只幼崽 生产...
    武夷山现"情侣鞋" 大自...
    湖南长沙水泥罐体坍塌...
    沙特将举办骆驼选美比赛
    精彩热帖

    欢乐的王城广场

    牡丹花开了

    薰衣草庄园采风

    古都 春意浓
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    春风十里不如你 缅...

    姚晨率性演绎本真味道

    梁小冰性感露背

    许晴穿卡通卫衣卖萌
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605