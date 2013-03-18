4名科索沃男子因密谋在威尼斯发动恐怖袭击被逮捕

国际在线报道(中国国际广播电台记者张瑾)：当地时间3月30日凌晨，意大利警方与反恐部门对威尼斯以及附近小镇梅斯特雷和特雷维索的12处地点展开突击行动，抓捕4名科索沃男子。意警方怀疑这一组织的4名成员正在接受恐怖袭击训练，并密谋在威尼斯历史悠久的里阿尔托桥发动恐怖袭击。

意大利警方对外透露，被逮捕的4人都持有意大利合法居留证件，其中两人在威尼斯当地从事服务员的工作。种种迹象表明，这4名科索沃男子正在为展开恐怖袭击接受全面训练，训练内容包括如何进行自杀式袭击等，同时也在研究如何制造爆炸物，但尚未取得制造炸弹的必要零部件和材料。

另据威尼斯检方透露，意大利警方自去年开始监视这些嫌犯，包括窃听他们电话内容、在他们的住所安装窃听器，以及追查他们的网上通信，结果发现这4人曾表达过对极端组织伊斯兰国的无条件支持，对上周在英国伦敦发生的恐怖袭击表示赞赏，他们还讨论了在威尼斯展开类似攻击的可能性，以及前往叙利亚加入圣战的想法。威尼斯首席检察官蒂波利托说：“我们对此展开调查的原因是，2016年这4名科索沃人中的一人从叙利亚回到意大利，猜测他可能加入了极端组织的圣战。这些人一直都在我们的严密监控之下，没有一刻逃脱过我们的视线。警方掌握了他们所有的动向，所有的关系，所有的对外联络。在监视的过程中，这4个人开始自行训练的情况立刻引起了我们警觉，这表明他们为展开犯罪活动和恐怖袭击着手做着准备。被捕者除了进行体能训练外，还观看了伊斯兰国极端分子录制的视频，内容是讲解如何使用刀具实施攻击、致人死亡。”

威尼斯检查馆蒂波利托还表示，在监听到的嫌犯交谈中，其中最令人感到担忧的内容是一名被监听者说：“威尼斯有那么多异教徒。只要在里阿尔托桥下放一枚炸弹，死后我们就能升入天堂。”

上周伦敦发生恐袭事件后，意大利当局以安全考量为由提高了安全警戒级别，以应对潜在的恐怖主义威胁。另外，意大利国际政策研究所提供的数据显示，目前有大约300名科索沃人在叙利亚和伊拉克参与极端组织“伊斯兰国”的“圣战”。