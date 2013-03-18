清明节祭祀变迁：时髦祭品热销 代客扫墓惹争议

中新网北京4月1日电(记者 李金磊) “南北山头多墓田，清明祭扫各纷然。”又是一年清明将至，国人如何寄托对故人的哀思？记者发现，从“苹果手机”等新潮祭品的热销，到网上祭祀、微信直播“代客扫墓”的兴起，随着物质条件的改善和互联网日益深入生活，国人选择的祭扫用品和扫墓方式也与时俱进，悄然发生着变化。

资料图：民众进行扫墓。汪军 摄

“苹果手机”等时髦祭品热销

清明节将至，祭扫逐渐进入高峰期，祭扫用品市场也随之变得火热。中新网记者发现，在线下市场，传统的纸钱、金元宝等祭品最受欢迎。而在线上网店，“苹果手机” “平板电脑”“豪车别墅”等时髦祭品则销量靠前。

记者近日来到北京西城区一家小商品市场探访发现，这个市场有三四家摊位正售卖祭祀用品。其中一家摊位的店主告诉记者，来的顾客多为中老年人，卖得最多的还是纸钱、金元宝、香烛等传统祭祀用品。

正在售卖的纸钱等祭祀用品。中新网记者 李金磊 摄

而在网上，记者发现，祭祀用品的花样更为繁多。在购物网站搜索“清明祭品”，随即出现几十家网店。在多家网店的销量排行中，“苹果手机” “平板电脑”“豪车别墅”“飞机游艇”等“高档”祭品销量不错。

比如，在一家网店里，售价为7.8元的“苹果电脑手机套装(带无线路由器和无线耳机)”，月销量已达到489笔。而在另一家网店，标着“与真实手机大小相同”的“苹果7Plus”月销404笔。

“苹果手机”祭祀用品。来自购物网站截图

“豪车别墅” “飞机游艇”祭品也很受欢迎。一个纸扎的立体三层别墅售价9元，月销量833笔，店家还会赠送房产证；一款自称“更大更豪华”的保时捷大号祭祖纸车售价35元，月销60笔；还有纸糊的“私人飞机”、“ 豪华游艇”，做工精致，销量同样不低。

“别墅”、“私人飞机”祭品。来自购物网站截图

北京师范大学教授、中国民俗学会副会长萧放对中新网记者表示，可以理解人们随着社会物质条件改善，想对先人有所表达、让逝者享受现世乐趣的心情，但过分追求“高档奢华”的祭品，也反映了当前社会的物欲倾向，这是不正常的。

“况且，对于保持勤俭节约传统的先人，这种表达未必合适，也是一种浪费。”萧放认为，带着真心诚意，亲自去先人墓前祭拜最好，不必攀比追求一些精美的祭品。

新型扫墓方式日渐兴起

除了祭祀用品花样翻新外，在祭祀方式上，近年来，网上祭祀、远程祭祀、微信直播“代客扫墓”的方式逐渐兴起。

资料图：昆明一墓园内的墓碑上插满鲜花。任东 摄

今年清明前夕，四川成都市一公墓推出了微信远程祭祀。用户在微信公众号上填写寄语，随后寄语可同步到墓地前的一块大电子屏上滚动显示，以表哀思。

此外，南京一公墓今年推出了微信直播 “代客扫墓”的服务，亲属向公墓方提出申请后，会开设一间视频直播间，亲属通过公墓官方微信公号，在输入密码后即可观看“代扫”全程。

而在购物网站上，也有不少商家开通了“代客扫墓”的服务，价格多在几百元，高的多达8000元。

资料图：白领在网上关注“代客扫墓”的商家。中新社发 于海洋 摄

记者发现，虽然淘宝网上开通“代客扫墓”服务的商家不少，但成交量多为0，销量最多的是一家在江苏无锡的网店，月销4笔，售价280元。有买家在评价中说：“人在外地回不去，幸好有你们帮我。”

观察可见，在人员流动日渐频繁、越来越多人成为异乡客的当下，无法归乡扫墓，让很多人心生愧疚。而借用互联网的工具，远在千里之外也能“扫墓”，成为新兴扫墓方式兴起的现实基础。

在专家看来，网上祭祀、远程祭祀这种方式低碳环保，值得推广，但“代客扫墓”这种方式却值得商榷。

资料图：来扫墓的民众为亲友献上鲜花。任东 摄

对于“代客扫墓”，虽然有支持者，但更多的是反对者。支持者认为，社会和科技发展，民俗也需要发展，微信能拜年，也能直播“代扫”；而反对者认为，“代客扫墓”偏于商业化，缺乏真情实感，没有诚意，流于形式。

在萧放看来，“代客扫墓”有些不伦不类，缺乏仪式感，让兄弟姐妹等有血缘关系的人代扫墓没有问题，但让没有血缘关系的人去代扫墓，不符伦理，还不如自己在网上祭祀或者在远方遥拜。