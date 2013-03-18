洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 房产 娱乐 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

清明节祭祀变迁：时髦祭品热销 代客扫墓惹争议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 中国新闻网 2017-04-01 08:56
分享到：

中新网北京4月1日电(记者 李金磊) “南北山头多墓田，清明祭扫各纷然。”又是一年清明将至，国人如何寄托对故人的哀思？记者发现，从“苹果手机”等新潮祭品的热销，到网上祭祀、微信直播“代客扫墓”的兴起，随着物质条件的改善和互联网日益深入生活，国人选择的祭扫用品和扫墓方式也与时俱进，悄然发生着变化。

清明节祭祀变迁：时髦祭品热销 代客扫墓惹争议

资料图：民众进行扫墓。汪军 摄

“苹果手机”等时髦祭品热销

清明节将至，祭扫逐渐进入高峰期，祭扫用品市场也随之变得火热。中新网记者发现，在线下市场，传统的纸钱、金元宝等祭品最受欢迎。而在线上网店，“苹果手机” “平板电脑”“豪车别墅”等时髦祭品则销量靠前。

记者近日来到北京西城区一家小商品市场探访发现，这个市场有三四家摊位正售卖祭祀用品。其中一家摊位的店主告诉记者，来的顾客多为中老年人，卖得最多的还是纸钱、金元宝、香烛等传统祭祀用品。

清明节祭祀变迁：时髦祭品热销 代客扫墓惹争议

正在售卖的纸钱等祭祀用品。中新网记者 李金磊 摄

而在网上，记者发现，祭祀用品的花样更为繁多。在购物网站搜索“清明祭品”，随即出现几十家网店。在多家网店的销量排行中，“苹果手机” “平板电脑”“豪车别墅”“飞机游艇”等“高档”祭品销量不错。

比如，在一家网店里，售价为7.8元的“苹果电脑手机套装(带无线路由器和无线耳机)”，月销量已达到489笔。而在另一家网店，标着“与真实手机大小相同”的“苹果7Plus”月销404笔。

清明节祭祀变迁：时髦祭品热销 代客扫墓惹争议

“苹果手机”祭祀用品。来自购物网站截图

“豪车别墅” “飞机游艇”祭品也很受欢迎。一个纸扎的立体三层别墅售价9元，月销量833笔，店家还会赠送房产证；一款自称“更大更豪华”的保时捷大号祭祖纸车售价35元，月销60笔；还有纸糊的“私人飞机”、“ 豪华游艇”，做工精致，销量同样不低。

清明节祭祀变迁：时髦祭品热销 代客扫墓惹争议

“别墅”、“私人飞机”祭品。来自购物网站截图

北京师范大学教授、中国民俗学会副会长萧放对中新网记者表示，可以理解人们随着社会物质条件改善，想对先人有所表达、让逝者享受现世乐趣的心情，但过分追求“高档奢华”的祭品，也反映了当前社会的物欲倾向，这是不正常的。

“况且，对于保持勤俭节约传统的先人，这种表达未必合适，也是一种浪费。”萧放认为，带着真心诚意，亲自去先人墓前祭拜最好，不必攀比追求一些精美的祭品。

新型扫墓方式日渐兴起

除了祭祀用品花样翻新外，在祭祀方式上，近年来，网上祭祀、远程祭祀、微信直播“代客扫墓”的方式逐渐兴起。

清明节祭祀变迁：时髦祭品热销 代客扫墓惹争议

资料图：昆明一墓园内的墓碑上插满鲜花。任东 摄

今年清明前夕，四川成都市一公墓推出了微信远程祭祀。用户在微信公众号上填写寄语，随后寄语可同步到墓地前的一块大电子屏上滚动显示，以表哀思。

此外，南京一公墓今年推出了微信直播 “代客扫墓”的服务，亲属向公墓方提出申请后，会开设一间视频直播间，亲属通过公墓官方微信公号，在输入密码后即可观看“代扫”全程。

而在购物网站上，也有不少商家开通了“代客扫墓”的服务，价格多在几百元，高的多达8000元。

清明节祭祀变迁：时髦祭品热销 代客扫墓惹争议

资料图：白领在网上关注“代客扫墓”的商家。中新社发 于海洋 摄

记者发现，虽然淘宝网上开通“代客扫墓”服务的商家不少，但成交量多为0，销量最多的是一家在江苏无锡的网店，月销4笔，售价280元。有买家在评价中说：“人在外地回不去，幸好有你们帮我。”

观察可见，在人员流动日渐频繁、越来越多人成为异乡客的当下，无法归乡扫墓，让很多人心生愧疚。而借用互联网的工具，远在千里之外也能“扫墓”，成为新兴扫墓方式兴起的现实基础。

在专家看来，网上祭祀、远程祭祀这种方式低碳环保，值得推广，但“代客扫墓”这种方式却值得商榷。

清明节祭祀变迁：时髦祭品热销 代客扫墓惹争议

资料图：来扫墓的民众为亲友献上鲜花。任东 摄

对于“代客扫墓”，虽然有支持者，但更多的是反对者。支持者认为，社会和科技发展，民俗也需要发展，微信能拜年，也能直播“代扫”；而反对者认为，“代客扫墓”偏于商业化，缺乏真情实感，没有诚意，流于形式。

在萧放看来，“代客扫墓”有些不伦不类，缺乏仪式感，让兄弟姐妹等有血缘关系的人代扫墓没有问题，但让没有血缘关系的人去代扫墓，不符伦理，还不如自己在网上祭祀或者在远方遥拜。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 史戎戎 ]
分享到：
相关阅读
  • ·又到愚人节，被这些健康谎言骗了几十年，你还相信？
  • ·少女心脏大如西瓜 医生巧手为心脏“整形瘦身”
  • ·宝宝肚子上线头拿不掉 结果取出被腐蚀绣花针
    		•
    装修门窗，配件这么选
    装修门窗，配件这么选
    洛阳将推“组合贷”  公开征求意见
        细则中“利率和期限，以及贷款流程”一部分特别提到，组合贷款的额度由公积金中心、受托银行分别根据各自政...
  • ·洛阳这个小区门口垃圾成堆 谁来管管
  • ·[房产]新规：房屋转让手续费等41项收费取消或停征
  • ·[房产]房贷成新增贷款主力 限购后信贷布局或将调整
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 莫斯科再次爆发反政府示威 警方拘捕约...
  • 鸟瞰春色
  • 樱花怒放时游客拍照忙
  • “大卫弹弓”导弹拦截系统在以色列投...
  • 女子吃两盘野菜后去踏青 第二天脸肿成...
  • 洛阳市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进...
  • 商丘柘城遏制天价彩礼 保证订婚礼金不...
  • 雄安新区开发商非法占地建37栋楼销售 ...
  • 夫妻互骗对方称外出办事 在同一宾馆吸...
  • 男子不认路开车听导航指示 却被困河水...
    		•
    百姓呼声
    牡丹文化节各牡丹园售票期为4月1日至5月5日
    地铁1号线各站点建设区域的苗木正进行移植
    精彩图片
    猎犬生下15只幼崽 生产...
    武夷山现"情侣鞋" 大自...
    湖南长沙水泥罐体坍塌...
    沙特将举办骆驼选美比赛
    精彩热帖

    欢乐的王城广场

    牡丹花开了

    薰衣草庄园采风

    古都 春意浓
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    春风十里不如你 缅...

    姚晨率性演绎本真味道

    梁小冰性感露背

    许晴穿卡通卫衣卖萌
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605