3月份超40城收紧楼市 “认房认贷”蔓延至二线城市

3月份超40城收紧楼市 “认房认贷”蔓延至二线城市

3月份超40城收紧楼市 “认房认贷”蔓延至二线城市

今日起，天津楼市限购正式升级。记者梳理发现，自3月份以来，以北京版“认房认贷”政策出台为标志，全国楼市掀起一波调控热潮，粗略统计已有超过40个城市出台楼市调控举措。其中，“认房认贷”政策不仅覆盖北上广深一线城市，还逐步向热点二线城市蔓延。

3月再掀调控潮 超40城启动调控

从3月初张家口崇礼、浙江嘉善等环京沪区域三四线城市的适度调控，到中旬北京“10天9策”的全方位、深度调控，再到天津、杭州等城市跟进升级调控。全国楼市再次进入密集调控期，“认房认贷”乃至商办限购等手段被纳入多地新政。

据中新网记者不完全统计，3月以来，全国范围内已有40多个城市，进行了50余次房地产市场约束性调控。

其中，北京10天内出台9项举措的频率，堪称“史无前例”，从收紧二套房认定到对假婚、补缴纳税、转投商办等路径的封堵，再到对中介机构、开发商违规行为的严查整顿，无疑成为其他城市的调控样板。

记者发现，范围广、力度大、多措并举是本轮调控的主要特点。广州在3月三次加码调控，南京、青岛、东莞等城市也两度升级调控政策。

“整体来看，全国楼市成交量会被一定程度抑制，部分之前报价过高的楼盘项目和二手房价格可能会快速回调，2017年房地产市场预计会维持在调整期。”中原地产首席分析师张大伟对中新网记者分析称。

“认房认贷”在一、二线城市蔓延

在北京启动“认房认贷”模式后，“认房认贷”全部覆盖北上广深四个一线城市。而随着调控的深入，天津、厦门、杭州等二线城市也加入到“认房认贷”阵营。

3月31日晚间，天津先后两次发文加码限购限贷。限购方面，非天津户籍家庭仅限购买1套住房，且需连缴2年以上社保；信贷方面实施“认房认贷”，无住房但有购房贷款记录(含公积金贷款)的居民家庭，再申请贷款仍按二套房最低首付60%认定；同时，贷款最高年限调整为25年。

3月28日，厦门市宣布执行“认房又认贷”的差别化住房信贷政策，同时，对无法提供购房之日前4年内在厦门逐月连续缴纳3年以上个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭，暂停向其销售180平方米及以下商品住房。

此外，杭州也发文施行“认房认贷”：只要有商业贷款或者公积金贷款的记录，再购买房屋都只能按照二套房的首付标准执行，首付款比例不得低于60%。

京沪周边热点城市紧跟调控步伐

记者发现，本轮楼市调控的主要特点之一，就是一线城市周边的热点城市也紧跟着同步出台楼市调控加码政策。

3月17日，石家庄首度发文收紧楼市，明确非本市户籍居民限购一套住房，并调整了普通居民购房首付比例和贷款政策；3月19日，保定也发布房地产调控意见；3月21日，廊坊宣布主城区、三河市、大厂回族自治区、香河县、固安县和永清县，非本地户籍居民限购1套住房、且购房首付款比例不低于50%。

截至目前，京津周边区域中，保定、石家庄、崇礼、涞水、涿州、廊坊、三河、固安、大厂、永清、香河、怀来、承德13地已开启限购措施。

而上海周边区域的浙江嘉善县和嘉兴市也步入限购限贷阵营。3月13日，嘉善县对新房、二手房全面限购，明确在全县范围内暂停向在嘉善县拥有一套及以上住房的非本县户籍居民家庭出售新建商品住房；3月21日，嘉兴市发文明确非本市户籍家庭首套住房首付比例不低于50%。

“河北涿州、涞水县和浙江嘉善县等出台调控新政策，表明京沪一线城市的外溢效应正在逐步放大。”同策咨询研究部总监张宏伟此前对媒体表示，本轮调控已从一线城市、热点二线城市，扩展到一些三四线城市区域。

北京商办限购打头炮 上海、深圳等或跟进

各地调控新政出不停，大多在购买资格和信贷政策方面做文章，而北京、广州则率先对商办市场下手。

3月26日，北京商办限购政策出台，“个人无法购买在建商办类房屋”、“买二手商办需在京无房、连缴纳五年社保”、“个人购房需全款”、“中介不得违规代售、宣传商办房屋”等诸多限制，让此前火热的商办市场一夜冰冻。

来自中原地产研究中心最新数据显示，3月27日-30日四天，商办项目网签量仅有15套；而新政前四天，北京地区商办类签约套数高达2132套，政策效果可见一斑。

几日后，广州也出台商办类房屋限购措施，明确该类项目不得改变为居住用途，销售对象应当是法人单位，这意味着个人不能再购买一手商办房屋。

北京、广州之后，哪些城市还会对商办市场下手？易居研究院智库中心研究总监严跃进预计，未来一些热点城市会积极跟进商办类项目限购，类似上海、深圳等地后续或会添加类似内容，虽然管控强度可能不会等同于北京，但有一点可以确定，即商办项目不再与居住属性挂钩。