今天起，婚姻登记等41项行政事业性收费取消

婚姻登记费和收养登记费取消、北京的医院设立医事服务费……4月伊始，又有一批新规将开始正式实施，为人们的生活带来改变。

商标注册收费标准将降低50%

财政部、发改委日前发布《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，自今天起，婚姻登记费、收养登记费、房屋转让手续费等41项行政事业性收费将取消或停征。同时，商标注册收费标准将降低50%。

专业技术人员考试笔迹不一致成绩无效

新版《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》今起正式实施。明确在阅卷过程中发现应试人员之间同一科目作答内容雷同，并经阅卷专家组确认的，由考试机构或者考试主管部门给予其当次该科目考试成绩无效的处理。同时，试卷前后作答笔迹不一致的，该科目成绩也作无效处理。

批量发货要与快递签安全协议

国家邮政局发布的《邮件快件寄递协议服务安全管理办法(试行)》4月1日起施行。明确协议用户指委托寄递企业长期、批量提供寄递服务，并与其签订安全保障协议的法人或者其他组织。企业用户在使用寄递服务前，寄递企业应当对其经营范围进行审查。用户不提供有效证件，或发现用户生产、销售的主要产品属于禁止寄递物品的，不得提供服务；交寄物品要当面验视。

全国统一实施外国人来华工作许可制度

今天起，全国统一实施外国人来华工作许可制度。外国专家来华工作许可和外国人入境就业许可将整合为“外国人来华工作许可”。原《外国专家证》和《外国人就业证》统一为《外国人工作许可证》。新证件是外国人在中国工作的合法证件，“一人一号”、终生不变。

北京落点

4月8日起取消挂号费

根据《北京市医药分开综合改革实施方案》，4月8日零时起，全市3600多家医疗机构同时启动医药分开综合改革，取消药品加成、挂号费和诊疗费，所有药品实行零差率销售，设立医事服务费，对435个医疗服务项目价格进行有升有降的调整并重新规范，破除“以药养医”。

平房过道将写入不动产证

《关于加强国有土地上住宅平房测绘、交易及不动产登记管理的通知》4月10日起执行。文件要求相关部门对住宅平房进行现场核验，将具有院落居民通行、应急救援功能的部位标注为“通道”并写入不动产证，抑制恶炒学区房的乱象。

【相关报道】

4月1日起，根据国家财政部、发改委发布的《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，多个部门单位收取的如婚姻登记费等41项行政事业性收费将取消或停征。

据悉， 此次取消或停征的涉企行政事业性收费共35项，包括公安部门的机动车抵押登记费、环境保护部门的环境监测服务费、住房城乡建设部门的房屋转让手续费等，停征卫生计生部门的卫生检测费、质检部门的出入境检验检疫费等。

个人方面，取消或停征涉及个人等事项的行政事业性收费共6项。其中，取消4项，分别是预防性体检费、兴奋剂检测费、机要交通文件(物件)传递费、中央党校培训费等。停征2项，分别是民政部门的登记费，包括婚姻登记费、收养登记费；相关部门和单位的依申请提供政府公开信息收费，包括检索费、复制费(含案卷材料复制费)、邮寄费。

记者了解，虽然部分行政事业性收费项目取消或停征，但相关证明材料仍需办理者自备齐全。以婚姻登记费的停征为例，区婚姻登记处的工作人员介绍，虽然“领证”不花钱了，但新人办理婚姻登记还需要准备户口簿、身份证，此外还需双方共同提交三张大二寸近期免冠合影照片等。