雾霾来袭！清明假期京津冀等地区将遭遇空气污染

中新网3月31日电 据环保部网站消息，经中国环境监测总站会同京津冀及周边省级环境监测中心预报，从4月2日开始，京津冀及周边地区将开始一次空气污染过程，并可能持续至清明假期结束。

3月30日晚，环保部部长陈吉宁主持召开专题会议，分析研判京津冀及周边区域近期大气污染防治形势，并对下一阶段工作作出部署。

经中国环境监测总站会同京津冀及周边省级环境监测中心预报，3月31日~4月1日，大气扩散条件总体有利，区域大部空气质量以良至轻度污染为主，河北南部个别城市可能出现中度污染。

资料图：图为市民在北京植物园赏春花。中新社记者刘关关摄

4月2日，大气扩散条件转差，夜间风向逐渐由西北转为偏南，本次污染过程正式开始。4月3日~5日，大气扩散条件不利，受气温回升、近地面湿度增加及系统性偏南风输送影响，预计京津冀中部将出现一次中至重度污染过程，影响范围包括北京、天津及河北中部主要城市群。其中4日夜间至5日污染最重，北京、廊坊和保定可能出现重度污染。

根据现有气象资料分析判断，预计6日京津冀中北部污染形势将有所缓解，后续形势还在进一步跟踪研判过程中。

陈吉宁强调，此轮污染天气持续时间较长，要加密对空气质量形势的分析会商，做好环境空气质量预测预报，及时向有关地方和公众发布预警提示信息；要运用卫星遥感、大数据等技术手段，加强对区域热点网格的监管力度，严肃查处超标排放企业；要开展对区域内重点城市的机动督查，不发通知、不打招呼、不要陪同，直奔现场、直查问题，对督查发现的各类问题加大曝光力度；要加强扬尘控制，开展城市降尘量考评，按月公布各地降尘状况；要联合公安、交通部门严查机动车排放，特别是重柴油车排放情况，对超标排放车辆依法予以严惩；要对群众关心的热点问题及时作出科学解读，解疑释惑，回应关切。