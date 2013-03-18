太钢官员孙女嫁妆3千万？省纪委：暂不介入

3月26日起，一段“太钢前高层嫁孙女豪华陪嫁”的视频在网上传播，视频中唱礼男子提到新娘的嫁妆有“玛莎拉蒂一辆，北京红山世家住房一套，三亚波波利海岸别墅一套，太原万国城住房一套……”此外，还有一套太钢小二层别墅，唱礼人提到该别墅是新娘爷爷所赠，网传其爷爷是太原钢铁集团公司(以下简称太钢)原工会主席。3月28日，太钢报警称现任工会主席无孙女，网传内容严重失实。3月30日，山西省纪委宣传部工作人员表示，省纪委已关注到此事，但不会介入调查，待太钢纪委调查清楚再行研究；太钢纪委则回应称，因无人举报此事，并未调查。

女子出嫁陪嫁超千万

近日，一段女子结婚时唱礼称陪嫁一辆车、两块表、三套房、500克黄金及若干幅书法作品的短视频在微信朋友圈流传开来。3月26日，该视频被网友冠以“太钢原工会主席嫁孙女，嫁妆惊人！”的标题上传至微博，随后广为传播。

这段视频显示，在一间朝阳卧室内，身穿中式装的新娘坐在床上，旁边有一些人在围观，一名摄影师则在一旁拍摄。视频开始，一男子说“大家听好了，别吓着了”：“玛莎拉蒂车一辆，北京红山世家住房一套，三亚波波利海岸别墅一套，太原万国城住房一套，人民币50万元整，金条500克，爱马仕手表一块，卡地亚手表一块” ，太钢小二楼别墅钥匙一把，以及名家书画若干幅。

太钢小二楼别墅所处老干区大门。

据京华时报记者查询，该女子陪嫁物品中，玛莎拉蒂豪车价值超百万，北京红山世家小区位于二三环之间的广安门附近，住宅面积为50平米至190平米，成交均价约10万元/平方米左右；三亚波波利海岸别墅位于龙栖湖国际旅游度假区内，最小面积为133.8平米，当前市场价约1.3万元/平方米左右；太原万国城MOMA小区位于长风西大街与新晋祠路交叉口东南角长风文化商务区内，住宅面积为102平米至336平米，当前市场价在1.1万元/平方米左右，即使按住宅最小面积计算，陪嫁物品当前总价值也超过千万元。

实地探访：太钢小二楼别墅门上贴有结婚对联

网曝该女子的爷爷为太钢原工会主席，老爷子将太钢小二层别墅钥匙陪嫁，对此，京华时报记者从太钢集团一名科级干部和一名离职技术干部处得到证实。这名科级干部透露，太钢小二楼别墅住的都是太钢曾经的大领导，还有一些地方的领导。此外，该科级干部还表示，太钢内部已下达封口令，禁止职工议论此事。

贴有结婚对联的太钢原工会主席居所。

按照两人的描述，京华时报记者于3月30日午间实地探访了视频中所说的太钢小二楼别墅。该别墅位于太原市胜利街滨河东路口、紧邻森林公园的太钢老干部区，为两户一栋的联体别墅，别墅外墙刚刷了明黄色的涂料，门上贴着大红色的结婚对联。京华时报叩门而进，房内一中年男子否认该别墅为太钢原工会主席家，但邻居阿姨及路过的太钢职工皆表示，“就是这一家”。

官方回应：山西省纪委、国资委称由太钢纪委调查

3月30日上午，京华时报记者就此事分别致电太钢主管单位山西省国资委和山西省纪委咨询。山西省纪委宣传部一工作人员回应称，省纪委已经关注到该事件，但不会介入，具体由太钢纪委负责调查。该工作人员称，网传视频是否属实并不确定，只有等太钢纪委调查确认属实后，省纪委才会研究处理。

太钢小二楼别墅区内景。

随后，京华时报记者致电太钢纪委询问调查进展，该委办公室一名男性工作人员诧异地表示，“没有说要调查呀！”“没有收到相关的举报”。

3月30日，京华时报记者就太钢职工所称“封口令”及纪委工作人员表示没有调查的说法致电太钢新闻中心黄主任，但其手机无人接听，短信亦未回复。