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天价墓地何时休？上海高端墓地每块近30万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 经济参考报 2017-03-31 09:55
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　　据报道，在一份全国30座主要城市的墓地价格排名中，上海排在第一位，高端墓地每块近30万元，全市均价每平方米超过6万元；在北京，一些所谓“风水好”的墓地，价格多在每块15万元。

　　不少网民称，暴利的殡葬行业让老百姓直呼“死不起”，“白事”花费逐年增多。在老龄化日益加深的当下，这已成了社会的一大痛点。欲清除所谓的“白色暴利”，除了让老百姓树立起更加文明的丧葬理念和不盲目攀比的消费观，更需要各方合力。

　　“天价墓地”何时休

　　有网民称，这些年来，每到清明，“死不起”、“白色暴利”就会成为热议的公共话题。诸如骨灰盒毛利率超50%、回扣盛行等乱象，每每刺激公众敏感的神经。

　　网民“罗瑞明”提出，“天价墓地”已经成了公众的一种忧患，生不容易，死也不易，虽说现在提倡生态葬，也有的地方建有经济适用墓，但是受传统观念的影响，商品墓地仍然有长久的需求。

　　网民“杨维兵”认为，我国人口众多，土地资源有限，钢筋水泥修建的硬质墓地不仅浪费土地资源，而且严重影响生态环境。殡葬改革的口号虽已提出多年，但一些地方始终没有落到实处。

　　须打破行业垄断

　　网民建议，若想清除愈演愈烈的殡葬暴利问题，需要加快市场化改革进程，同时，政府应当向民众提供殡葬基本公共服务。

　　有网民称，殡葬产品不是普通商品，市场竞争并不充分，成本也不透明，完全由经营者说了算，难言公平，而刚经历丧亲之痛的群众既无议价能力，也缺乏理性消费观念。

　　网民“胡建兵”认为，要挤掉殡葬用品中的“水分”。民政等部门必须严格把关，从源头上抑制殡葬用品的暴利，不断深化殡葬制度改革，打破行业垄断，逐步形成“民”字号与“国”字号殡葬服务同台公平竞争的局面。

　　同时，网民认为，政府应增强殡葬产品成本的透明性，完善殡葬服务价格监督措施，形成合理的殡葬服务定价机制。(记者陈伟整理)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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