46城将实施生活垃圾强制分类 居民正确投放给奖励

[摘要]全国将有46个城市先行实施生活垃圾强制分类。这些城市的党政机关、事业单位、社团组织、公共场所管理单位，以及宾馆、饭店、购物中心、超市、农贸市场、商铺、商用写字楼等企业负责对其产生的生活垃圾进行分类。

中新网北京3月31日电国务院办公厅30日发布关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知。《方案》制定了生活垃圾分类制度实施的目标、垃圾分类的类别、激励机制等内容，46个城市将先行实施生活垃圾强制分类，快来看有你所在的城市吗？

资料图：图为市民参与“丢垃圾”游戏，培养垃圾分类意识。钟欣摄

2020年底生活垃圾回收利用率达35%以上

随着经济社会发展和物质消费水平大幅提高，中国生活垃圾产生量迅速增长，环境隐患日益突出，已经成为新型城镇化发展的制约因素。

实施生活垃圾分类，将可以有效改善城乡环境，促进资源回收利用，加快“两型社会”建设，提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。

《方案》提出，到2020年底，基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到35%以上。

资料图：学生们将垃圾分类放置。李传平摄

46城将先行实施生活垃圾强制分类

按官方计划，2020年底前，一些重点城市的城区范围内先行实施生活垃圾强制分类。这些城市一是直辖市、省会城市和计划单列市。这意味着，北京、上海、天津、重庆，以及5个计划单列市大连、青岛、宁波、厦门和深圳都在其中。

二是，住房城乡建设部等部门确定的第一批生活垃圾分类示范城市，包括：河北省邯郸市、江苏省苏州市、安徽省铜陵市、江西省宜春市、山东省泰安市、湖北省宜昌市、四川省广元市、四川省德阳市、西藏自治区日喀则市、陕西省咸阳市。

即，全国将有46个城市先行实施生活垃圾强制分类。这些城市的党政机关，学校、科研、文化、出版、广播电视等事业单位，协会、学会、联合会等社团组织，车站、机场、码头、体育场馆、演出场馆等公共场所管理单位，以及宾馆、饭店、购物中心、超市、农贸市场、商铺、商用写字楼等企业负责对其产生的生活垃圾进行分类。

资料图：2013年3月份，全国首个以垃圾分类为主题的公园在浙江杭州亮相。

如何分类？有害、易腐垃圾分别是哪些东西？

《方案》指出，实施生活垃圾强制分类的城市要结合本地实际，于2017年底前制定出台办法，细化垃圾分类类别、品种、投放、收运、处置等方面要求；其中，必须将有害垃圾作为强制分类的类别之一。未纳入分类的垃圾按现行办法处理。

《方案》提到了三个分类：有害垃圾、易腐垃圾、可回收物。

有害垃圾主要品种包括：废电池(镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等)，废荧光灯管(日光灯管、节能灯等)，废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。

易腐垃圾主要品种包括：相关单位食堂、宾馆、饭店等产生的餐厨垃圾，农贸市场、农产品批发市场产生的蔬菜瓜果垃圾、腐肉、肉碎骨、蛋壳、畜禽产品内脏等。

可回收物主要品种包括：废纸，废塑料，废金属，废包装物，废旧纺织物，废弃电器电子产品，废玻璃，废纸塑铝复合包装等。

资料图：有相关工作人员正在为市民普及垃圾分类知识。陈超摄

居民正确投放垃圾给予可兑换积分奖励

《方案》明确，要充分发挥市场作用，形成有效的激励约束机制，按照污染者付费原则，完善垃圾处理收费制度。

具体到城市居民而言，通过建立居民“绿色账户”、“环保档案”等方式，对正确分类投放垃圾的居民给予可兑换积分奖励。鼓励居民和社区对“干垃圾”深入分类，将可回收物交由再生资源回收利用企业收运和处置。有条件的地区可探索采取定时定点分类收运方式，引导居民将分类后的垃圾直接投入收运车辆，逐步减少固定垃圾桶。

官方同时鼓励社会资本参与生活垃圾分类收集、运输和处理，积极探索特许经营、承包经营、租赁经营等方式，通过公开招标引入专业化服务公司。

《方案》还指出，逐步将生活垃圾强制分类主体纳入环境信用体系。推动建设一批以企业为主导的生活垃圾资源化产业技术创新战略联盟及技术研发基地，提升分类回收和处理水平。