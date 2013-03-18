聂树斌家属获268万余元国家赔偿 聂母表示不申诉

[摘要]1995年，聂树斌因犯故意杀人罪、强奸妇女罪被执行死刑。2016年12月2日，最高法第二巡回法庭宣告撤销原审判决，改判聂树斌无罪。

2017年3月30日，澎湃新闻从聂树斌母亲张焕枝处获悉，她已收到河北高院寄送的国家赔偿决定书，各项赔偿共计268.13991万元，其中人身自由赔偿金52579.1元，死亡赔偿金、丧葬费126.482万元，精神抚慰金130万元，张焕枝个人的抚养费6.4万元。

澎湃新闻查询公开报道发现，该赔偿决定中的130万精神损害抚慰金，创下国内冤错案国家赔偿的最高纪录，此前最高的是呼格吉勒图父母获得的100万元。

聂树斌母亲张焕枝对澎湃新闻表示，对赔偿决定书中的内容无异议，不会申诉，“它(赔偿决定书)生效期还有一个月，就等待它生效吧。”

澎湃新闻获得的国家赔偿决定书显示，经释明法律规定并在充分协商的基础上，河北高院与赔偿请求人达成如下协议：(一)向聂学生、张焕枝支付死亡赔偿金、丧葬费1264820元(国家2015年度职工年平均工资63241元乘以20)；(二)就聂树斌被侵犯人身自由的损失给聂学生、张焕枝52579.1元(国家2015年度职工日平均工资242.3元乘以217天)；(三)一次性支付张焕枝生活费64000元；(四)支付聂学生、张焕枝二人精神损害抚恤金1300000元；(五)鉴于河北省高级人民法院前期已经通过新闻媒体公开赔礼道歉，有关人员亦代表法院当面向赔偿请求人进行了道歉，故赔偿请求人对消除影响、恢复名誉、赔礼道歉的请求不再主张；(六)赔偿请求人提出的其他请求，因不属于国家赔偿法规定的赔偿范围，赔偿请求人不再主张。上述法定赔偿金额合计为2681399.1元。

1995年，聂树斌因犯故意杀人罪、强奸妇女罪被执行死刑。2016年12月2日，最高法第二巡回法庭宣告撤销原审判决，改判聂树斌无罪。

2016年12月14日下午，张焕枝向河北高院提交了刑事国家赔偿申请书，7项索赔共计1391万余元，其中申请赔偿精神损害抚慰金1200万元。

2016年12月22日下午，河北高院赔偿委员会办公室三名法官，主动约见了张焕枝及其律师，听取了聂树斌家属提交的国家赔偿申请的理由；三名法官代表河北高院再次向聂树斌家人致歉，并表示会在合法的范围内尽量满足申请人请求。

事实+

聂树斌案大事记

1994年8月，石家庄市西郊一块玉米地里发生一起强奸杀人案，聂树斌被认定为凶手，并于次年5月被执行死刑。聂树斌死后的近十年之后，2005年1月，曾犯下多起强奸杀人案的王书金在河南落网，随即主动供述自己是石家庄西郊玉米地强奸杀人案的真凶。

2007年3月，王书金因犯故意杀人罪和强奸罪被判死刑。一审时，王书金主动供述的石家庄市西郊玉米地强奸杀人案未被起诉，王以此为由提出上诉。

2013年6月25日，王书金案二审的庭审中，检方在庭上引用聂树斌案部分案卷中的证据材料力证王书金并非石家庄西郊玉米地强奸杀人案真凶，而王书金则坚称自己为真凶，并详述了自己作案时的诸多细节。期间，被封锁18年的聂树斌案原始卷宗材料，部分(137页中的26页)被获准查阅。

2013年9月，在二审判决中，河北省高院认定石家庄市西郊玉米地强奸杀人案并非王书金所为，维持了王书金的死刑判决并报请最高人民法院核准。目前，王书金案仍处在死刑复核程序中。

2014年12月12日，最高人民法院发布消息，决定将河北省高级人民法院终审的聂树斌故意杀人、强奸妇女一案，指令山东省高级人民法院异地复查。(腾讯新闻综合报道)