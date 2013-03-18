中国正面临第四次单身潮：深圳女性要求男方月入1.6万

[摘要]西南证券的老师给大家做了一份关于单身狗的专题报告。

西南证券的老师给大家做了一份关于单身狗的专题报告：《众里寻他千百度，那人或在屏幕深处》。

报告指出，目前我国单身人口近2亿，正面临第四次单身潮。造成单身人口越来越多的原因有5个，包括中国人口性别比失衡、女性受教育程度越来越高，择偶经济要求也越来越高等。(据统计，2016年深圳单身女性要求男性收入15920元，北京14900元，上海12065元，广州8975元。)

目前，我国单身人数近2 亿，其中男女比例严重失调，婚恋交友需求庞大。同时，伴随着离婚率的持续增长，二次婚恋需求也将持续扩大。

《2014年中国人口与就业统计年鉴》和《2014年中国统计年鉴》数据显示，2013年我国20岁至59岁年龄段单身人口总数为1.7亿人，其中男性为1.04亿人，占比59.6%，女性为0.7亿人，占比40.4%。男性比女性多近3500万人，未来此差异将不会改变。

历史上，我国曾出现过几次单身潮。如今，随着经济的快速发展和女性地位及自主意识的提高，主动选择单身的女性增多，第四次单身潮来临。

为什么单身狗越来越多？

1、出生人口性别比失调，“剩男”问题严重

中国是世界上出生人口性别比失衡最严重的国家。重男轻女、偏好男孩的思想观念是造成我国出生人口性别比偏高的根本原因。

注：联合国明确认定出生性别比的通常值域为102-107之间，其他值域被视为异常。

而出生人口性别比的长期失衡造成适婚年龄段男女比例失调，适婚年龄段的男性人数大大高于适婚年龄段的女性人数，导致女性人口紧缺。

根据国家统计局发布的数据，“80后”非婚人口男女比例为136比 100，“70后”非婚人口男女比例高达206比 100，男女比例严重失衡。男多女少造成“婚姻挤压”，不少男性被迫成为“光棍”。“剩男”社会问题越发严峻，适婚年龄段男性婚恋难度加大，单身问题难以解决。

当“90后”进入婚育年龄，这种现象会更加严重。

2、女性受教育程度提高：高学历女性更难找到相应配偶

随着社会经济的发展和男女平等思想的宣传和普及，女性与男性有着平等的受教育机会。近年来，女性接受高等教育的人数越来越多。《中国统计年鉴》数据显示，2000年只有0.88%的女性进行大学本科学习，2015年这一比例达到5.76%，涨幅近6倍。另外，2015年女性人数占研究生总数为45.4%，相比2000年上升15.2个百分点。

女性受教育年限增加势必影响婚恋年龄，导致结婚年龄推后。人口普查数据显示，高学历女性更难找到相应配偶。 2000至 2010年，男女的结婚率显著下降。2010年，女研究生的结婚率下降到50%以下，其中25-34岁这个年龄段下降明显。

表：不同年龄阶段研究生有配偶比例( %)

2010年，研究生群体中20-29岁年龄组的女性人数已经超过男性，换句话说，新入学的研究生中以女性为主。对于拥有研究生学历的女性来说，年龄增长和候选配偶减少是其面临的主要问题。

高学历的女性倾向于选择同等学历或比自己学历高的配偶，以求有更多的共同语言，而男性则不介意找一个学历水平高于自己的妻子。

3、经济收入要求水涨船高：深圳女性要求达15920元

单身男女在择偶时，经济收入是一个重要的考虑因素。珍爱网发布的《2016年单身人群现状系列报告第三期》显示，随着物质经济发展，女性对男方的经济要求也水涨船高，超八成单身女性认为5000元是男性收入的起点。其中，67.06%的单身女性要求男性收入在5000-10000元，25.02%的单身女性要求男性收入过万元。全国范围内对男性收入要求最高的五个城市分别是深圳、北京、上海、武汉和广州。相比之下，男性对于女性的收入要求普遍较低， 80%的单身男性表示对方收入低于5000也可以接受。

图： 2016年中国女性择偶收入要求占比

表： 2016年中国女性择偶收入要求前五名城市

月平均可支配收入超过8000元的单身男女被称为黄金单身族，根据珍爱网的数据，上海黄金单身族占比最大，其次为北京、深圳、杭州、广州。月平均可支配收入超过8000元的群体里，单身女性人数多于单身男性。一线城市中，经济独立的单身女性日益增多，择偶要求越来越高。

4、女性择偶对年龄要求低于男性：男性倾向找比自己年轻的

根据珍爱网发布的《 2016年单身人群现状系列报告三》，从年龄上看，80%的单身男性倾向找比自己年轻的伴侣，而女性中，超过90%的单身女性表示未来另一半必须要比自己年龄大。可见，女性择偶选择范围大于男性。

另外，基于经济和家庭的考虑，女性倾向于找比自己年龄大多岁的男性。从经济方面来看，比自己年龄大多岁的男性先进入社会，有一定的经济基础。从家庭方面来看，年龄较大的男性性格沉稳，耐心和容忍度较高，婚姻家庭较稳定，今后离婚率较低。因此，同年龄段的男性较难找到合适的择偶对象。

5、离婚率增长，女性再选择机会多

改革开放以后，社会快速转型，结婚观念也随之改变。婚姻永恒的观念越来越淡，诱惑也越来越多。另外，离婚手续的简化也使离婚变得简单方便。1978年至2002年，我国离婚率稳中有升。2002年至2015年，离婚率快速上涨，增长1.89个千分点。

随着女性经济地位的提高，女性开始认识到自身的人格和价值，对夫权不再逆来顺受，“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的封建传统思想已经被摒弃。婚姻自由是公民的一项基本民主权利，离婚不再是忌讳，而是得到重新选择的机会去争取新的幸福。

脱单不便宜：单身狗支撑起来的婚恋行业

单身人口数量巨大势必会给婚恋行业带来稳固的用户基础。

据统计，2015年市场规模为27亿元，形成四家独大的寡头竞争格局，世纪佳缘、有缘网、珍爱网、百合网四家厂商占据行业近63%的份额。

未来，随着“80后”、“90后”的需求增加，网络婚恋行业会有更广阔的上升空间。

目前，我国大部分婚恋网站提供线上线下相结合的服务，以满足用户婚恋交友的需求。根据服务内容的不同，收费标准存在一定差异。

以某平台为例，一对一红娘服务收费较高，针对未婚人群以9800元起收费。

此外，这些婚恋网站也在应用新兴技术相亲。

如VR技术：互联网相亲与VR的结合体现在三个方面，一是VR版的“非诚勿扰”，全景还原节目流程；二是线下相亲活动做成VR直播，让不能来现场的人通过VR直播身临其境；三是对于一对一红娘服务，可以通过VR展示用户的全景照片。

还有LBS定位技术和智能穿戴设备感受对方心跳等。(莫名感到可怕...)

当然也有传统婚恋市场上的媒人。在我国农村乡镇目前还有很多媒人介绍结婚的案例，媒人的报酬因经济发展和各地风俗习惯有所不同。

以福建省福州市辖的一个县级市福清为例，福清下属每个镇的媒人费各有不同，集中在几千到上万元不等，与单身群体的年龄和经济条件有关。