成都一火锅店回收老油套路深 前厅不能进后厨

3月27日晚，成都高新区新乐路。执法人员现场封存“大虎老火锅”后厨有残存牛油的不锈钢桶。

3月27日晚上11点过，成都高新区新乐路，“大虎老火锅”刚送走最后一拨客人，正待打烊，一群执法人员亮证后，直奔该店后厨。

高新区食药监局稽查大队接到举报，该店涉嫌使用回收老油，5名执法人员联合高新区公安分局经侦民警对该店进行突击检查。在后厨，执法人员现场发现50余袋封装好的牛油，无任何标识、部分呈黑色。

29日，记者看到了一段该店前员工提供的熬油视频，男子用滤网将油过滤后，点火加热熬制。目前，高新区食药监局正在结合所有证据及突击检查的情况对此事做进一步调查。

A

深夜突查

无标识牛油还有余温

27日晚上11点过，成都新乐路，街头行人已稀。几位男子来到街边，远远的盯着“大虎老火锅”店内动静。火锅店内，已没了顾客，几个小工围坐在一起，只等打烊，然后为一位小工庆生。

“走，直接进后厨!”火锅店外等候的人群中，有人轻声招呼，五六个男子顿时快步进入火锅店，对着小工亮证后，直奔该店后厨。

亮证的是高新区食药监局稽查大队执法人员、高新区公安分局经侦民警，他们接到投诉举报，该店涉嫌使用回收老油。一进后厨，执法人员看到案板上摆着几袋牛油，上面没有任何标签标识，装油的袋子是网购来的透明塑料袋。后厨地上，两个铁桶整齐摆放着，里面只剩下很少的油脂，均已凝固。

“这袋子里的油是哪里来的?”执法人员发问。“从重庆拉过来的!”一位工作人员支支吾吾回答。“重庆来的还是热的?”工作人员顿时哑口无言。

记者随即在油的外包装上伸手一摸，果然还有些温热。该工作人员随后解释称，这些油是老板装来送给朋友的。

随后，执法人员在后厨查获3台封口机、滤网、塑料制作的简易漏斗等。记者注意到，在执法检查过程中，一只老鼠在后厨蹿来蹿去，甚至还爬上了摆放餐具的餐柜上和菜架。

B

神秘笔记

总店学习记录炼油法

在后厨的一个纸箱内，执法人员找到一个员工工牌，该员工姓李，职位一栏，则写着：打锅。

“他已经辞职不在我们店了。”负责前台的工作人员王某告诉记者，现在后厨都由厨师长负责。

和这个工牌一起被找到的，是一个笔记本，上面只写了前两页。第一页抬头写着“重庆总店学习记录”：

3月20日，切腰花、片腰片儿、切郡花……3月21日，该水发鱿鱼、切花刀、摆盘。22日，则详细记录了嫩牛肉、麻辣牛肉等菜品的做法。

而翻开第二页，该笔记则记录了23日的学习过程。其中包括：早上将油温烧至130℃关火，然后加半斤白酒，该员工特意备注称，加白酒的目的是去除油里的异味。

接下来，笔记又记录了加入新牛油和香料的“拖油”过程，甚至加入香料的比例精确到了多少斤。随后，执法人员在后厨找到油温枪，能测的最高温度为480℃。29日，记者了解到，所谓的拖油，又叫“拉油”，是业内行话，意为将老油加入新油和香料重新炼制。

经多次询问，在场的所有员工均称不知道这个笔记本是谁的。

C

视频举报

前员工偷拍拉油视频

记者了解到，执法人员突击检查“大虎老火锅”，是因为一段视频。29日，记者看到了这段时长7分58秒的视频。

从上往下俯拍的视频中，并排放着两个大铁桶，一位身穿印有“大虎老火锅”围裙的男子拿着两把水瓢，不断将一个小铁桶的油用瓢打捞起来，经滤网倒入另一个大铁桶中。后将过滤网的残渣倒入垃圾桶中。打捞完毕后，男子再点燃大铁桶下的炉盘，将桶中油脂加热。

随后，记者联系上了该段视频的拍摄者屈文(化名)。他告诉记者，他是大虎老火锅的员工，这段视频是他去年12月8日晚上10点半拍摄。“我们店有个姓李的负责打锅，就是每天晚上将回收的油重新‘拉油’。”屈文说，他在这家火锅店呆了几个月时间，李某经常让他帮忙，12月8日这天晚上，正是他帮忙的时候，把手机放在菜架子上拍摄了视频。

“我做了一次这种事后，再也不吃火锅了。”屈文说，目前他已经从这家火锅店离职，并已就此事向食药监部门举报。

D

现场查封

部分牛油呈黑色

经清点，执法人员现场发现53袋牛油、5袋底料，均无任何标识，部分牛油呈黑色，其中3袋牛油还有余温。目前，高新食药监局稽查大队已将牛油和底料查封，正在作进一步调查。成都市食药监局提醒说，如发现食品、药品问题，请及时拨打12331热线电话向当地食品药品监管部门(市场和质量监督管理局)进行投诉或举报。

四川律盾律师事务所律师李平说，从我省现在的司法实践来看，如果警方查实火锅店使用回收老油，相关责任人就可能构成了刑事犯罪，这类案件已有先例。但结合本案来看，需要结合执法人员和警方的现场搜证及其他辅证加以综合判断。李平说，从目前来看，该火锅店后厨的卫生条件堪忧，可能会被食药监部门作出行政处罚决定。

对|话

熬老油很隐秘

“前厅不能进后厨，否则罚款200元”

一位小工告诉记者，他应聘来火锅店做服务员10多天，经理要求他不能随便进入后厨，否则罚款，所以并不知道后厨的情况。

见到过有人在后厨回收油脂然后重新熬制吗?

小工：没看到过。我才来10多天，主要负责前厅的摆放碗筷和上菜等工作，除了到后厨拿东西，经理一般不准我们到后厨，否则罚款200元。

你见到过后厨有老鼠乱蹿吗?

小工：见到过，有时候还要爬上菜架和餐柜上，但这些上桌前都是要洗的。

你现在看了后厨封起来的牛油了，还敢吃吗?

小工：不敢吃了。 （华西都市报-封面新闻记者吴柳锋 摄影 刘陈平）