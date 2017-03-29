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排协宣布郎平任女排总教练 惠若琪无缘集训名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 体育  来源： 中国排协官网 2017-03-29 16:40
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　　腾讯体育讯 北京时间3月29日，中国排球协会公布了女排2017年集训通知，刚刚在美国做完手术的郎平将担任总教练，安家杰担任执行教练，率领江苏女队夺得女排联赛冠军的惠若琪无缘本期集训名单。

　　原标题：关于组织国家女排2017年集训的通知

　　2017-03-29中国排协

　　北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、四川体育局业务主管部门、总政宣传部文体局业务主管部门：

　　为做好东京奥运周期备战工作，完成2017年全年训练比赛任务，经排球中心和女排队委会研究，决定组织国家女子排球队集训，现将有关事宜通知如下：

　　一、国家女排领队、教练组名单

　　领队：赖亚文(兼)(排球中心)

　　总教练：郎平

　　执行教练：安家杰(山东)

　　教练：包壮(辽宁)、赖亚文(兼)

　　陪打教练：袁志(辽宁)、吴晓雷(成都体院)

　　袁灵犀、于飞(天津)、李童(江苏)

　　医疗康复团队负责人：卫雍绩(体育医院)

　　医生：Sherwin S.W。(美国)卫雍绩、王凯(体育医院)

　　体能师：Larson Garrett(美国)

　　康复师：Mar Chong Daniel(美国)

　　数据分析：袁灵犀(兼)

　　二、国家女排集训运动员名单

　　北京：刘晓彤

　　天津：姚迪、王媛媛

　　辽宁：丁霞、王美懿、宫美子

　　上海：秦思宇

　　江苏：张常宁、龚翔宇、刁琳宇

　　浙江：李静

　　福建：林莉、郑益昕、徐云丽

　　山东：杨方旭、王梦洁、钱靖雯、杜清清、杨涵玉

　　河南：朱婷

　　四川：张晓雅

　　解放军：袁心玥、杨珺菁、王芸璐、高意

　　参加集训的教练员、运动员于4月5日18:00到体育总局训练局天坛公寓报到。其中李静、徐云丽、杨方旭、朱婷、张晓雅、杨珺菁暂不参加集训，集训报到时间另行通知。

　　三、其它

　　(一)参加集训的教练员、运动员须携带个人身份证件、近期2寸照片(电子版)、必要的阿迪达斯训练装备和护具，以及本队医生出具的伤病报告报到。

　　(二)请各有关单位接此通知后及时通知本人，按时报到。

　　联系人：冯坤(排球中心)

　　电话：010 - 87183522

　　地址：北京崇文区天坛东路50号训练局运动员北公寓

　　邮编：100061

　　体育总局排球中心

　　2017年3月29日

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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