排协宣布郎平任女排总教练 惠若琪无缘集训名单

北京时间3月29日，中国排球协会公布了女排2017年集训通知，刚刚在美国做完手术的郎平将担任总教练，安家杰担任执行教练，率领江苏女队夺得女排联赛冠军的惠若琪无缘本期集训名单。

腾讯体育讯 北京时间3月29日，中国排球协会公布了女排2017年集训通知，刚刚在美国做完手术的郎平将担任总教练，安家杰担任执行教练，率领江苏女队夺得女排联赛冠军的惠若琪无缘本期集训名单。 原标题：关于组织国家女排2017年集训的通知 2017-03-29中国排协 北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、四川体育局业务主管部门、总政宣传部文体局业务主管部门： 为做好东京奥运周期备战工作，完成2017年全年训练比赛任务，经排球中心和女排队委会研究，决定组织国家女子排球队集训，现将有关事宜通知如下： 一、国家女排领队、教练组名单 领队：赖亚文(兼)(排球中心) 总教练：郎平 执行教练：安家杰(山东) 教练：包壮(辽宁)、赖亚文(兼) 陪打教练：袁志(辽宁)、吴晓雷(成都体院) 袁灵犀、于飞(天津)、李童(江苏) 医疗康复团队负责人：卫雍绩(体育医院) 医生：Sherwin S.W。(美国)卫雍绩、王凯(体育医院) 体能师：Larson Garrett(美国) 康复师：Mar Chong Daniel(美国) 数据分析：袁灵犀(兼) 二、国家女排集训运动员名单 北京：刘晓彤 天津：姚迪、王媛媛 辽宁：丁霞、王美懿、宫美子 上海：秦思宇 江苏：张常宁、龚翔宇、刁琳宇 浙江：李静 福建：林莉、郑益昕、徐云丽 山东：杨方旭、王梦洁、钱靖雯、杜清清、杨涵玉 河南：朱婷 四川：张晓雅 解放军：袁心玥、杨珺菁、王芸璐、高意 参加集训的教练员、运动员于4月5日18:00到体育总局训练局天坛公寓报到。其中李静、徐云丽、杨方旭、朱婷、张晓雅、杨珺菁暂不参加集训，集训报到时间另行通知。 三、其它 (一)参加集训的教练员、运动员须携带个人身份证件、近期2寸照片(电子版)、必要的阿迪达斯训练装备和护具，以及本队医生出具的伤病报告报到。 (二)请各有关单位接此通知后及时通知本人，按时报到。 联系人：冯坤(排球中心) 电话：010 - 87183522 地址：北京崇文区天坛东路50号训练局运动员北公寓 邮编：100061 体育总局排球中心 2017年3月29日 返回洛阳网首页>>