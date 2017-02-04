洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 房产 娱乐 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

缅甸警方从一座寺庙中搜查出价值920万美元冰毒
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-02-07 10:53
分享到：

　　中新网2月7日电 据外媒7日报道，缅甸警方称，他们从一座寺庙里搜查出藏匿在那里的400多万片甲基苯丙胺药片，即冰毒，并逮捕了一名和尚。

资料图：缴获的冰毒。

　　这名和尚一开始是在路上被叫停接受检查的，结果警方从他开的车里搜出了40万片药片。

　　目前警方尚未给截获的这一大批毒品作价。但如果参照联合国2015年对冰毒药片的零售价的话，每片冰毒价格大约两美元，那这一大批被搜缴的冰毒药片市值得有大约920万美元。

　　近年来，缅甸成为非法制毒的主要源头之一。

　　这名被逮捕的和尚还是寺里的高级僧人。警察在路上把他的车截住的时候，他正驾车前往位于孟加拉国边境附近的一个小镇。结果，警方在他的车上首先发现了一大包药片。

　　警方随后顺藤摸瓜，在这名僧人所在的庙里斩获了第二批藏匿的大量毒品。

　　据当地媒体报道说，这名目前被拘捕的僧人在当地佛教界还是大名鼎鼎，在他所在的寺庙里也是个领导。

　　缅甸目前以非法制造巨大数量的冰毒、鸦片和大麻臭名昭著，而警方逮捕那名僧人所在的拉辛省更是贩毒猖獗的地方。

　　凭借着连绵的山地和漏洞百出的边境，非法毒品贸易在缅甸疯狂肆虐。

　　单从数量上讲，这次警方从庙里搜出来的还不是最多的。去年九月，警方从一家建筑公司内缴获了超过1500万片安非他明。

　　而在2015年的一次搜查中，警方从一辆废弃的卡车里缴获了价值超过一亿美元的冰毒药片。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·绝味食品存食品安全风险 报告期屡登质量黑榜
  • ·父母遇车祸重伤婴儿饿得哭 护士“妈妈”解衣喂奶
  • ·李敖被爆患良性脑瘤 四个肿瘤早期信号别忽视
    		•
    2017年入宅吉日！快收藏！
    2017年入宅吉日！快收藏！
    2017上半年洛阳楼市高新区成争夺焦点
        2016年洛阳房地产市场喜迎丰收，市场整体呈供不应求态势，房价更经历了阶段性爆发增长，涨幅达700元/㎡~800...
  • ·政策扶持 改善型需求或将激活三四线楼市
  • ·[房产]国务院设定开发强度红线 管控新城新区无序扩张
  • ·[房产]央行“加息”后楼市怎么走？2017买房看这三点
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今年，洛阳将有一批中小学投用
  • 孟津一条断头路未设标志 夜行车误坠高崖
  • 智利：森林大火得控制 紧急状态已解除
  • 大范围雨雪天气即将侵袭河南 洛阳、三...
  • 河南一村支书为其父办逝世五十周年祭...
  • 洛阳今明两天有雨雪 周三开始天气变好
  • 二广高速希望路互通式立交工程加紧施工
  • 今年洛阳市将新建、改扩建公办幼儿园63所
  • 中原经济区突围 郑州、洛阳等4城可能...
  • 陈润儿赴三门峡、洛阳调研伏牛山区脱...
    		•
    百姓呼声
    申请住房公积金贷款买房需满足这些条件
    发改委：非机动车停车收费实行市场调节价
    精彩图片
    绝美震撼！世界最佳无...
    5199.3万人次——春节...
    揭秘赣南“东方古罗马...
    浙江一足浴店火灾致多...
    精彩热帖

    永不凋谢的牡丹花

    山村

    牡丹迎春

    新春趣拍
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    曝霉霉2017年仅有...

    鹿晗春节假期变运...

    张天爱撩衣野性魅惑

    嫩模下一字马秀身材
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605