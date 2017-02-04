缅甸警方从一座寺庙中搜查出价值920万美元冰毒

中新网2月7日电 据外媒7日报道，缅甸警方称，他们从一座寺庙里搜查出藏匿在那里的400多万片甲基苯丙胺药片，即冰毒，并逮捕了一名和尚。

资料图：缴获的冰毒。

这名和尚一开始是在路上被叫停接受检查的，结果警方从他开的车里搜出了40万片药片。

目前警方尚未给截获的这一大批毒品作价。但如果参照联合国2015年对冰毒药片的零售价的话，每片冰毒价格大约两美元，那这一大批被搜缴的冰毒药片市值得有大约920万美元。

近年来，缅甸成为非法制毒的主要源头之一。

这名被逮捕的和尚还是寺里的高级僧人。警察在路上把他的车截住的时候，他正驾车前往位于孟加拉国边境附近的一个小镇。结果，警方在他的车上首先发现了一大包药片。

警方随后顺藤摸瓜，在这名僧人所在的庙里斩获了第二批藏匿的大量毒品。

据当地媒体报道说，这名目前被拘捕的僧人在当地佛教界还是大名鼎鼎，在他所在的寺庙里也是个领导。

缅甸目前以非法制造巨大数量的冰毒、鸦片和大麻臭名昭著，而警方逮捕那名僧人所在的拉辛省更是贩毒猖獗的地方。

凭借着连绵的山地和漏洞百出的边境，非法毒品贸易在缅甸疯狂肆虐。

单从数量上讲，这次警方从庙里搜出来的还不是最多的。去年九月，警方从一家建筑公司内缴获了超过1500万片安非他明。

而在2015年的一次搜查中，警方从一辆废弃的卡车里缴获了价值超过一亿美元的冰毒药片。