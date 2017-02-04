特朗普推特被指有600万假粉丝 本土活跃粉仅300万左右

【环球时报记者甄翔】从选战到胜选入主白宫，特朗普在社交媒体推特账号上频频发声，形成“推特治国”的奇观。目前，特朗普的私人推特账号有两千多万的粉丝，然而，有数据分析显示，特朗普在美国本土的推特活跃粉丝仅有300万左右。

美国“侨报网”6日报道称，截至今年1月中旬，特朗普私人推特账户粉丝超过2000万，但加拿大数据分析平台“Affinio”对这些粉丝所在的位置、个人信息等进行分析后表示，这些粉丝中实际可能仅包含约300万美国本土活跃用户。Affinio指出，特朗普推特账户粉丝包括僵尸粉、营销号、诈骗号，除此之外，还有不少来自国外的粉丝，主要是俄罗斯、印度、尼日利亚，还包括委内瑞拉和墨西哥等拉美国家的粉丝。

Affinio平台对特朗普的300万美国本土活跃粉丝进一步研究发现，这些人中52%为男性，48%为女性。有趣的是，这些用户总体而言在社交平台上活跃度有限，只有13%的人每个月有超过15次的推文发布。

专门研究推特僵尸粉和欺诈账号的“推特稽查”(TwitterAudit)平台也对特朗普推特账号粉丝情况进行分析。结果显示，其中假粉丝达600多万。社交媒体专家指出，推特账号拥有者名气越大，僵尸粉的数量就可能越多。政治人物通过推特发声，近年来已是流行趋势。印度总理莫迪也是“社交达人”，其推特粉丝高达2790万。