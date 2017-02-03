菲律宾总统严令国内富豪交税：赶紧交 不然杀了你们

[环球时报驻新加坡特约记者 辛斌]“赶紧交税，不然杀了你们！”这是菲律宾总统杜特尔特6日向该国富豪发出的警告。据菲律宾《马尼拉时报》报道，6日，杜特尔特参加菲律宾国家税务局2017年度征税工作启动仪式时发表演说。他警告国内富豪们说，“缴你们的税，而且要如实缴纳，因为我们的政府运作需要这些钱。但我们不会因为征税让你们家破人亡。”

杜特尔特向纳税人保证，只要如实缴税，政府中便不会有腐败现象。他还敦促纳税人不要对腐败官员手软，“制止公务人员腐败靠你们。碰到腐败的政府人员，第一个建议是扇他们耳光，咒骂他们。”他同时对税务人员表示，“你们一定要强硬。只有你们对犯错误的人说不，我们的政府才能干净。”在当日的演讲中，杜特尔特誓言对闲置土地征收重税。

杜特尔特6日还强硬回应了该国天主教会的指责。据《菲律宾商报》报道，菲天主教最高领导机构“菲律宾天主教主教会议”5日批评杜特尔特在扫毒行动中采取“格杀勿论”等措施是“恐怖统治”。对此，杜特尔特回应称，“天主教徒，如果你们想上天堂，就找他们（教会）。如果你们希望结束毒品泛滥问题，就和我一起下地狱。”菲律宾总统府表示，菲民众支持政府禁毒，天主教会的声明脱离菲律宾现实，“与信众脱节”。