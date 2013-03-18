看摄影师如何近距离拍摄野生动物

你是否想过那些超贴近的动物画面是如何拍出来的？答案就是靠“动物间谍”来混到野生动物身边，拍摄了那些精彩镜头，但这招有时也会失败，比如近日在南非卡拉哈里沙漠，一群猫鼬发现英国广播公司(BBC)的节目摄制组放置的“眼镜蛇”摄像头时，先是全员警惕，随后根据气味辨别出了这个“眼镜蛇”是假的，于是立刻解除了警惕。

BBC动物纪录片《野外间谍》即将开播，为了能够近距离拍摄真实的动物生活，拍摄团队在卡拉哈里沙漠放置了30台不同外型的超逼真摄像头。其中，“眼镜蛇”摄像头引起了一群猫鼬的警惕。只见这条“眼镜蛇”盘着身子，头部立起，看起来十分有攻击性。这群猫鼬小心地靠近它，试图吓走“眼镜蛇”。随后，它们发现这条“眼镜蛇”是假的，便马上相互拥抱庆祝。

节目制作人菲利普·道尔顿(Philip Dalton)说：“我认为猫鼬们是通过气味辨别眼镜蛇真假的，我们可以看见它们不停地嗅这条‘眼镜蛇’，有一只猫鼬还到蛇头下看了看，它也许发现了这条蛇并没有牙齿。”

除了眼镜蛇，摄制组的技工还将许多摄像头隐身在逼真的假疣猪、假河马、假鳄鱼、假篦鹭、假猫鼬等动物身上，以便在不惊扰动物的条件下拍到更身临其境的画面。(实习编译：鲁东杰 审稿：朱盈库)