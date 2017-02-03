破钱学森纪录 麻省理工史上最年轻华人终身教授诞生

张锋

中国侨网2月5日电 据美国《侨报》报道，日前，美国麻省理工学院(MIT)理学院(School of Science)宣布晋升五位副教授为终身教授，其中包括年仅34岁的著名华人科学家张锋。在美国麻省理工学院历史上，钱学森在35岁时晋升为终身教授，并曾在很长一段时间里是麻省理工学院最年轻华人终身教授纪录的保持者。

张锋如今打破钱学森的纪录，成为MIT历史上最年轻的华人终身教授。据了解，张锋于1982年10月22日出生在河北省石家庄市，1994年随家人移民到美国，读高中时开始对生命科学研究产生极大的兴趣。他于2004年获得哈佛大学化学与物理学学士学位、2009年获得斯坦福大学化学及生物工程博士学位。

张锋主要研究领域为神经系统功能与疾病。他在自然微生物CRISPR系统用于真核细胞(包括人类细胞)的基因编辑工具开发方面做出了最前沿的探索。通过CRISPR及其他方法，张锋深入研究了基因和遗传机制与各种疾病的关联，尤其是在神经系统紊乱方面。

张锋于2011年加入MIT，同时在麦戈文脑科学研究所(McGovern Institute)大脑与认知科学部门，以及博德研究所(Broad Institute)从事科研工作。2013年，他的实验室开发出创新性CRISPR/Cas系统，大幅度提高了编辑基因的可靠性和效率，引起国际关注，因其突破性的研究成果，他获得了众多荣誉。

2014年，张锋被《自然》杂志评选为2013年年度十大科学人物之一，2015年获得“年度波士顿人”提名，2016年三月获得加拿大盖尔德纳国际奖。