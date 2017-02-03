英女王登基65周年 王室发放照片庆贺“蓝宝石禧”

中新网2月6日电 据外媒报道，2月6日是英女王伊丽莎白二世登基65周年，配合“蓝宝石禧”(Sapphire Jubilee)，王室发放一张从未曝光的英女王照片，她戴上一套蓝宝石钻饰，眼神坚毅，从容地向镜头微笑。

据了解，这张照片是在2014年，由英国著名摄影师贝利拍摄的，当时是为了配合政府的宣传活动。

英女王所配戴的蓝宝石项链，是英王乔治六世赠送的结婚礼物。女王同时配衬了一对蓝宝石耳环，身穿天蓝色的上衣，造型高贵。

2017年2月6日，英女王伊丽莎白二世将成为大不列颠史上在位最久的君主。按照传统，白金汉宫将举行一系列庆祝仪式，包括鸣礼炮41响。但王室早前曾表，女王不会出席任何公共活动，将在诺福克郡的桑德灵厄姆别墅度过。

此外，为庆贺女王登基65周年，英国皇家铸币局将推出八款新纪念币，其中一款价值5万英镑。

这一系列纪念金银币，面值分别为5、10、500、1000英磅，售价由13英镑至49，995英镑不等。

所有纪念币正面均为女王头像。在反面设计上，5英镑的纪念币独具一格。除了取材于女王加冕时的皇冠图案，上面还刻有女王21岁生日演讲的名句，“无论此生漫长或短暂，我都将为公众和皇室奉献一生”。币沿上则刻有“彪炳千古”(shine through the ages)字样。

据悉，最贵的纪念币足金铸造，价格高达49，995英镑，总共只有21枚。