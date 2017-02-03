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南非约堡连发中国旅行团被武装抢劫案 总领馆提请特别关注
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-02-06 11:02
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　　中新网约翰内斯堡2月5日电(记者宋方灿)最近一周内，南非约翰内斯堡(约堡)地区连续发生两起劫匪尾随中国旅行团至酒店持枪抢劫案件，造成数名人员受伤和巨额财物损失。

　　当地时间2月4日晚，中国国内一个旅行团结束在南非的参观游览，抵达约翰内斯堡机场附近一酒店办理入住，遭4名歹徒尾随后冲进酒店抢劫。店内游客四散逃跑，3名来自广西柳州的一家三口不幸被歹徒拦住抢劫。在反抗过程中，歹徒开枪，导致三名中国游客全部受伤。

　　上周四，约翰内斯堡地区还发生另外一起针对中国旅行团的武装抢劫案，游客行李箱和护照等财物被抢，所幸无人员伤亡。目前，被抢人员已经回国。

　　2月5日，中国驻约翰内斯堡总领馆提醒来南非旅游或在约翰内斯堡转机的中国公民，提高防范意识，加强安全防护，掌握紧急情况正确应对措施。特别注意以下几点：

　　一、千万不要在机场兑换当地货币。机场来往人员众多，可能有劫匪眼线混杂其中，兑换大额货币易被跟踪抢劫。

　　二、随身携带和使用大量现金。南非金融体系发达，国内银行发行的银联卡或威士、万事达等多种银行卡在南非住宿、餐饮、购物、租车、娱乐均可使用，除小费外一般无需现金支付。

　　三、不露财、不炫富，行事要低调。不要佩带昂贵的珠宝首饰、手表、携带奢华手包等。如有需要，请务必在当地安全、正规的商店采购钻石、珠宝等贵重商品，并尽快离境。

　　四、尽量不乘坐夜间抵达的航班。夜间警力薄弱，机场周边及机场高速路出入口抢劫案件多发。

　　五、不要将护照等证件与现金一起存放。以免被盗、被抢，影响回国或下一步的行程。

　　六、不要激怒劫匪或与劫匪对抗。如不幸遭遇抢劫，务必要保持冷静，一切以确保生命安全为前提，机智应对。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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