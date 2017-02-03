苹果手握2460亿美金 足以完成270次登月计划

最近，苹果又成为人们关注的话题。尽管iPhone从最受中国人欢迎的手机榜首跌落，但是其在全球范围的销量却并不差，据苹果披露的第一财季财报显示，当季共售出7829万部iPhone，较去年7478万部有所增长。这是iPhone 7上市后首个完整季度业绩，也是iPhone销量一年来首次季度销量同比增长。

除了业绩增长，关于苹果的另一个数字也同样引人关注，就是其现金储备已经达到了2460.9亿美元的天文数字，较上一财季增长了84.9亿美元。一家企业能拥有如此庞大的现金储备，着实让人咋舌。

现金雪球滚至2460亿美元

截至2016年12月31日，苹果公司的现金储备已经达到惊人的2460.9亿美元，创下历史新高。下图是苹果每个财季的现金储备变动情况，不难看出，苹果公司近几年的现金储备基本维持了稳步增长。

2460.9亿美元，这个数字比很多国家的GDP还要高，根据CIA FACTBOOK，这一数字超越了斯里兰卡2016年的GDP(以购买力平价计算)。苹果公司可谓名副其实的富可敌国。而84.9亿美元的现金增长，意味着苹果在这个财季每天都可以产生9400万现金，不得不让人惊叹。

苹果的现金储备也为公司增长提供了保障，目前苹果每个季度依旧会创造数十亿美元利润，而花掉现金的主要方式包括投入研发、收购公司、股票分拆等。

2460亿美元能干什么？

2460.9亿美元意味着什么？

如果以32G版本iPhone 7的售价649美元计算，这么多现金足以买下3.79亿部iPhone手机；

如果全世界的人每天都喝一杯咖啡，以33元的星巴克超大杯拿铁咖啡来计算，那么2460亿美元足够全世界的人连喝7天。

有意思的是，外媒曾经梳理了一份苹果公司可以用现金干什么的清单，其中包括了270次登月任务。

事实上，很多美国的跨国企业都拥有着惊人的现金储备，由于多家公司尚未披露最新财报数据，我们暂以去年3月份的现金储备数据为例，截至2016年3月底，拥有现金储备最高的5家公司分别是：苹果、微软、谷歌母公司alphabet、思科和甲骨文，现金储备量分别为：2161亿美元、1138亿美元、771亿美元、604亿美元和544亿美元，这5家公司的现金储备相加达到了惊人的5218亿美元。

然而包括苹果在内，这些现金大部分都不在美国，据美国国会估计，美国跨国公司共计有2.6万亿美元利润留存在海外。苹果公司曾表示，约91%的现金都在海外。另据外媒此前的报道，海外现金占比最高的是微软，达到96%；甲骨文的海外现金占比也达到86%，谷歌则是59%。

苹果CEO蒂姆·库克此前在接受采访时透露，苹果的现金储存在国际银行，他愿意将现金带回美国，但是美国的税制不允许他这么做。

大量现金滞留海外的主要原因是，美国税法对海外现金回流按照公司税征税，也就是说，税率最高会达到35%，这是发达市场国家征收的最高企业税率。如果这些现金回流到美国并进行投资，可以带动经济大幅增长。不幸的是，对于这些公司来说，高额税率使得海外现金回流付出的代价过于高昂。但只要这些利润留在国外，所欠税款就可以无限期递延。

在竞选美国总统期间，特朗普曾经承诺，会将现金回流美国的税率从35%降低至10%，从而吸引更多巨头在美国本土投资。成功当选后，特朗普重申了这个承诺。但这个政策有一个限制条件：巨头将海外现金运回美国，只能享有一次性的减税福利。

华尔街认为，如果想让苹果公司的现金老老实实地回流美国，一次性减税方案可能并不够，苹果这样的巨头需要一份更长期的计划。如果缺乏更好的投资机会，那么股票回购和增发股息或成为主要去向。

苹果留这么多现金干啥用？

苹果握有大量现金流，但他们其实并未停止寻找新的投资项目，去年5月份，苹果10亿美元投资滴滴就是很好的证明，还有此后收购时代华纳的传闻，尽管这一传闻目前还未有实质性进展，但是也从另一个侧面说明苹果正积极寻找可投资的渠道。

外界认为苹果收购的公司并不多。然而事实上，苹果的投资项目可能远超人们的想象，从1988年到2016年9月份，苹果的M&A(兼并与收购)交易已经达到82起。如果将从未对外公开披露的小规模交易也计算在内，那么苹果在过去19年总共收购了90多家公司。下图按年份详细列出了苹果公开披露的并购交易。

人们之所以觉得苹果在并购方面未与行业对手保持同步，一方面原因是，苹果并购往往是为了获取技术和人才。此外，每一桩并购交易的费用在苹果现金储备中所占的比例都极小，使得许多人认为苹果并未将赌注押在任何一笔并购交易上。正如下图所显示的，苹果近年来在并购方面加大了投入，但总金额与苹果不断增长的现金水平相比仍然较低。

此外，苹果这些年兼并收购策略的重心是涉足更多领域以强化自身产品。从2008年收购P.A。 Semi以来，苹果几乎每一笔收购都专注于强化iPhone以及整个iOS平台，苹果表现出对一系列有利于强化iOS平台的收购项目的兴趣：从智能助理、流媒体音乐、地图技术到移动处理器、摄像头和指纹传感器等。

在去年5月宣布10亿美元投资滴滴后，标志着苹果并购战略新的转变，这笔滴滴获得的单笔最大投资，让苹果可以通过投资的方式，为海外资金寻找更加合适的避税理由。此外，这是第一笔表明苹果开始进军交通行业的交易，可以通过滴滴引导大量中国用户使用Apple Pay支付，为其打开中国市场，同时也可以让苹果在进军中国汽车市场上占得先机。

而说到交通领域，去年12月份，苹果首次承认正在研发无人驾驶汽车，这也坐实了业内长达一年多的猜测。据之前的业界消息，苹果公司的无人驾驶汽车项目代号“Project Titan”，至少数百名员工致力于此。而充足的现金流量相信可以为苹果无人驾驶项目提供极大保障。

原文标题：《苹果手握2460亿美元现金足以完成270次登月计划》