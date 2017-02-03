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安倍为特朗普准备丰厚礼单 掏大钱回报美“定心丸”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 环球时报 2017-02-04 09:43
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　　【环球时报综合报道】安倍政府不仅在节骨眼上不抱怨美国，而且还准备好一份出访大礼——日美经济合作草案，主要内容是日本投资美国的基础设施建设项目，在美国创造出数十万个就业岗位，为美国经济增长做出贡献，并以此加强同特朗普政权的关系。有报道称，日本政府打算将135万亿日元(约合人民币8.2万亿元)养老公积金的5%用于海外基础设施投资。

　　未来日美关系中，最让日本人担心的就是“生意”。《日本经济新闻》3日称，尽管马蒂斯在1月12日的议会听证会上强调“历史证明，拥有牢固同盟国的国家会繁荣发展，否则就会衰败”，但现实情况并不容乐观，马蒂斯是重视原则且意志坚定的职业军人，而特朗普在安保和外交方面采取“做生意”的方式，两人今后如何协调尚不清楚。更重要的是，商人出身的特朗普会不会把美日同盟也明码标价呢？《华尔街日报》3日报道称，约5万美国士兵驻扎在日本，以帮助日本应对日益强硬的中国和朝鲜。日美共同承担这些驻军的费用，但特朗普在竞选期间表示日本应该全部承担这些费用。特朗普还“一再”批评日本对美国的贸易优势，使东京对日美同盟的“效力”忧心忡忡。日本舆论已暗自叫苦，在美国的同盟国中，日本承担的驻军经费比例和金额最高。日本经济新闻网3日援引防卫省的数据显示，日方负担2015年度驻日美军经费的比例高达86.4%。

　　俄罗斯“今日经济网”评论文章认为，“特朗普将迫使安倍多掏钱”，安倍见特朗普时将说服美国保持在亚太地区和日本的军事存在。对于美日同盟是否也会“商品化”的问题，俄科学院远东研究所专家维克多·库兹米诺夫称，特朗普可能会履行竞选时的诺言，即让日本承担更多驻日美军的费用，而日本不得不按照美国的指示办。当然，美国永远不会离开东亚和日本，这只是特朗普在与日本讨价还价。

　　【环球时报驻美国、日本特约记者 李珍 丁玎 环球时报记者 谷棣 柳玉鹏 丰豆】

　　

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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