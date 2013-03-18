悟空成奥运吉祥物 他不是猴子是战斗民族赛亚人的后裔

昨天有媒体报道，2020年东京奥运会的吉祥物出炉！不是皮卡丘，不是阿拉蕾，不是海贼王，不是柯南，也不是花仙子，而是孙悟空。本名卡卡罗特的孙悟空是《龙珠》里的主角，也是战斗民族赛亚人的后裔。

悟空成奥运吉祥物

孙悟空在《龙珠》里的地位和1986年版的《西游记》里的孙悟空不相上下。单纯而不低幼、有趣而不做作、热血而不浮夸，动作戏和镜头感非常好，有各种性格丰富多彩的人物，特别是有一个顶天立地无所畏惧且富有人情味的英雄。

当悟空成为2020年东京奥运会吉祥物的消息传出时，又炸出了很多动漫迷追看《龙珠》时的情怀。

对于中国动画迷来说，提起孙悟空第一反应就是1986年版《西游记》的形象。扮演孙悟空的六小龄童在知道《龙珠》里的孙悟空成为2020年东京奥运会吉祥物之后表示，他不觉得这是文化遗产被抢，“毕竟那个孙悟空，并不是中国传统文化中的孙悟空。”不过六小龄童也说：“这也提醒我们要重视中国传统文化艺术形象。”

事实上，早在2008年北京奥运会吉祥物确定之前，六小龄童就提议用孙悟空作为奥运会吉祥物，他还参与了很多设计。后来，北京奥运会的吉祥物选定了福娃。

5年后，冬奥会再来北京。六小龄童再次呼吁让悟空出世，“有人说孙悟空与冬奥会没有关联，其实他的拼搏、进取、不屈不挠、永不言败、乐观向上与‘更快、更高、更强’的奥运精神相吻合，冬奥会是个最佳时机，可以让孙悟空成为世界认识中国的形象大使和中国与世界沟通的桥梁。”