焦作女生德国遇害 警方承认调查存失误:硬盘不够大

中国日报网2月1日电，德国之声网站援引《中德意志报》消息报道，本周一(1月30日)，负责指挥中国女留学生李洋洁案调查工作的刑侦委员Thomas E.向法庭表示，警员在调查过程中有疏忽和错误。原本应该能够更早的在尸体隐藏处附近发现血迹。

中国女留学生李洋洁(右)

Thomas E.承认，他和其他警员同事在勘察事发现场的时候没有打开隐藏尸体建筑的窗户，也没有发现案发现场建筑施工脚手架上的血迹。他们给出的理由是：“因为当时有人在那里敬献了鲜花，而且媒体也在场”。后来才发现这是“错误”。

庭审过程暴露警方失误

《中德意志报》报道称，负责组织案件调查工作的Thomas E.还透露，他和同事们在案发现场的地上发现了“一滩棕红色的液体”，并收集了它的样品。后来发现，这也是血迹。除此以外，没有在那栋空置的建筑中找到作案的痕迹。至于为什么没有更早的追踪这一线索，没有注意到空置建筑附近隐藏李洋洁尸体的地点，调查人员在周一的庭审过程中也没有给出解释。同时，原告的代理人和附带诉讼方也没有就此提出疑问。

案发现场录像缺失：硬盘不够大！？

就算Thomas E.没有透露警方其它失误的地方，但从他的证词中可以看出，警方的工作并不令人满意。隐藏尸体房屋的旁边是一个古董店，店门口有摄像头录像监控。但是Thomas E.并没有收集所有的监控视频资料：理由是警察局的技术条件不足。“我们这里(警察局)又没有数千个一太字节的硬盘。”Thomas E.如是说。所以警方一开始只备份了李洋洁遇害当天的监控视频录像。

被告Sebastian F.大放厥词，称警方是“蠢货”、“笨狗”

《中德意志报》的报道指出，最新一轮的庭审结果还显示了，警方在发现李洋洁的尸体后虽然询问了附近的147位居民，但询问的过程缺乏系统性。调查的负责人表示，当时警方虽然也去敲了被告Sebastian F.的家门，但并没有找到他。所以就用书信的方式请他参与听证，而整个过程用了一个星期。Thomas E.对警方没能广泛且系统性的询问案犯现场附近居民所给出的理由是：无法调派特警机动队。因为他们当时都在参与两支地方足球队争夺州冠军杯比赛的安保工作。

在周一的庭审过程中，还有另外一位警员就被告Sebastian F.的行为出庭作证。他表示，有大约30起案件与被告有关，包括一起纵火案。在警方和检察机关搜查被告住所时，Sebastian F.对他们发起了语言上的攻击，称其是“蠢货”(Idioten)、“笨狗”(Dackel德语愿意为腊肠犬)和“屎样”(Kackfressen)。《中德意志报》报道称，名为Ingolf W.的警员向法庭表示，被告当时的做法简单的说就是“失去理智了”。

新闻背景

李洋洁的老家在焦作博爱县，从高中到大学，一直学习认真，踏实上进。

2009年，李洋洁考进了河南科技大学建筑学院，在校期间成绩突出，曾担任学生干部，还曾获一等奖学金。据了解，李洋洁2014年从该校毕业，包括她在内，当年该校建筑学院毕业生中有2名女生、7名男生前往德国留学。

2014年，李洋洁凭借优秀的成绩和动手能力，被德国安哈尔特应用技术大学建筑学院录取，本应在去年7月中旬拿到硕士学位，却在去年5月遭遇不幸。一名与李洋洁认识的中国在德留学生说，她是个爱吃爱笑的姑娘，充满正能量，热爱生活，经常锻炼。她喜欢养花、健身，专业课很好，做事认真。