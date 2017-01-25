特朗普移民禁令遭大规模抗议 被指“背叛美国价值观”

中新社纽约1月29日电(记者马德林刁海洋刘丹)针对美国总统特朗普27日签署的有关难民和移民问题行政令的示威在全美持续发酵，29日美国数十个城市举行了抗议示威活动。

数千名纽约市民29日下午聚集在纽约炮台公园进行抗议。他们举着各种标语牌，并高呼“不要禁令，不要筑墙，纽约是所有人的。”一位名叫杰克·麦克纳的示威者说，禁令是错误的，应该立即停止。“美国是移民建立起来的国家。纽约有唐人街、小意大利，这里是一座移民的城市。”麦克纳说，美国的领袖不应该是一个反对移民的人。

华盛顿当天也爆发抗议示威活动，数百名美国民众聚集在白宫附近，手举标语，高喊反对禁令、反对特朗普的口号。抗议人群还前往财政部、国会大厦以及特朗普国际酒店附近进行抗议示威。在特朗普国际酒店门前，抗议人群唱起歌曲《这是属于你的土地》。华盛顿居民杰斯·戴维斯对记者表示，这是一首爱国歌曲，“希望这首歌能让特朗普明白，美国是属于全体美国人的，我们欢迎各族裔的移民，我们绝不排斥难民。”

旧金山国际机场当天有600多名抗议者集会。抗议者大多为少数族裔，在组织者的带领下整齐划一地喊口号“特朗普出去，移民难民进来！”“美国是移民创建的，我们欢迎移民！”“不要禁令，不要筑墙！”“这片土地也是你们的土地！”旧金山市长李孟贤发表声明说，作为中国移民的儿子，他不能接受特朗普拒绝难民和7个国家人士进入美国的决定，并称这种行为背叛了美国的价值观。

据美国媒体报道，当天在波士顿、费城、西雅图、迈阿密等城市也发生了规模不一的抗议示威活动。

根据特朗普27日签署的行政命令，美国将在120天内暂停所有难民入境；在90天内暂停伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里、也门和伊拉克七国公民入境；无限期禁止叙利亚难民进入美国。这一命令27日下午开始生效，随后美国多个机场都有入境者被扣留。(完)