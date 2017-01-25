一艘马来西亚船只失联 船上约有20名中国游客

约20名中国游客在马来西亚沙巴失联

最新消息：【马来西亚派8艘船舰和2架飞机搜救中国总领馆要求加大搜救力度】中国驻哥打基纳巴卢总领馆多次联系马来西亚沙巴州旅游部、特殊事务部等多位部长，力促其采取一切必要措施全力施救。截至今日9时，马来西亚已先后派出8艘船舰和2架飞机参与搜救。总领馆要求加大搜救力度。(央视记者黄惠馨)

中国驻哥打基纳巴卢总领馆官网29日发布消息称，28日晚，中国驻哥打基纳巴卢总领馆接到领保电话，1艘载有约20名中国游客的快艇，在哥打基纳巴卢市前往沙巴著名旅游景点环滩岛途中失去联系。

总领馆高度重视，当晚即联络州旅游文化及环境部长，证实了消息，并当即了解相关情况，向州政府表达重大关切，要求其立即组织力量全力搜救。

目前，由马来西亚皇家海军和海警局联合组成的搜救力量正在相关海域展开搜救。截至29日9时，尚未搜寻到失联船只。总领馆已要求州政府加大搜救力度，并密切关注相关情况，全力推动搜救工作。文/本报记者屈畅

相关资料

环滩岛(孟加伦岛Mengalum Island)是马来西亚沙巴州首府亚庇西北部海域的一个小岛，2010年前后才对外开放。其因其形状酷似圆环而得名，因为戒指的形状也是圆环，所以很多情侣和新婚夫妻愿意选择到该岛度假、旅行，寓意爱情完美圆满、长长久久。