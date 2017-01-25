这名英国天才画家过目不忘 堪比“人肉照相机”

过目不忘，很多人都能做到。但是在一个陌生的城市，只要在街上转一圈，就可以像电脑储存照片一样，把街景建筑全都在大脑里储存下来，并且把它画出来，这个本事可就不是人人都有了。70后的英国人斯蒂芬，就有这样的本领。

1974年，斯蒂芬·威尔特希尔出生在英国伦敦一个普通家庭里。他三岁时被诊断为自闭症，5岁才学会说话。

鼓励和关爱让威尔特希尔的病情不断好转。而他在绘画和记忆力方面的天赋也很快被发现。

12岁时，威尔特希尔被带到伦敦一个繁华的车站，观察了一段时间后，他回到课堂上用笔在纸上复原了这个车站。

如今，复原一个车站对威尔特希尔来说简直是小菜一碟。伦敦眼上观察十五分钟，他就能仅用一个小时，迅速复原他所看到的一切。

不过从小在伦敦长大，画下伦敦可能对于威尔特希尔来说不足为奇。但他之前却从未去过美国曼哈顿。直升机带着威尔特希尔在曼哈顿上空转了半小时后，他开始了他的复原工作。整个复原过程历时3天，现在这幅大作被摆放在肯尼迪机场的到达大厅。此外，威尔特希尔还曾经复原过旧金山、华盛顿、威尼斯、悉尼、巴黎等多个城市的地标建筑和市区全景。他也因此被称为“人肉照相机”。

目前还没有人专门分析过威尔特希尔的大脑，但专家认为，他在视觉记忆和艺术创作上的表现绝对是惊人的。