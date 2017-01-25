美国总统特朗普发表首个周末讲话 列举取得成绩

中新网1月29日电 据美媒报道，当地时间28日，特朗普在视频网站Youtube一段为时两分半的视频中列举了上任一周来他的政府所取得的成绩。特朗普说：“这个政府走马上任后以破纪录的速度向前冲，每个人都在谈论它。我们以速度和智力展开工作，我们将永远不会停止代表美国人民的战斗。”

特朗普指出，在他的政府过去一周里取得的成绩中，他发出了“准备撤销并取代奥巴马平价医保的命令”，他说，这只是个时间问题。奥巴马平价医保是前政府为广泛医疗改革而建立的。

特朗普还提到美国退出跨太平洋贸易伙伴协议TPP，他说：“那对我们的工人来说是一项灾难性协议。”特朗普说，退出就意味着，美国将一对一地谈判达成保护美国工人的协议。参加TPP协议的国家有一系列东亚国家和智利，秘鲁、加拿大和墨西哥。

特朗普还说，他发出了重开就建设基石与达科塔输油管道条款的谈判，之后便开始建设项目，谈判要求，在美国架设的输油管道，用美国生产的钢材制造。

他还指出，他发出指令，加快新的基础设施和新的制造业工厂的审批过程。

特朗普强调说，他下达了立即开始在美墨边界建造隔离墙的行政令，并打击庇护非法移民的城市，非法移民在那些城市违反了联邦移民法却不受起诉。特朗普说，这些庇护城市并不安全，“我们不得不应对可怕的局面。”

从1982年的里根开始，美国的每一任总统都发表每周例行广播讲话。里根学习的是1933年至1945年出任美国总统的富兰克林?罗斯福的做法，罗斯福开创了他的著名“炉边讲话”，聪明地使用大众传媒传播他的信息。

当地时间1月20日，唐纳德·特朗普在美国国会宣誓就职，正式成为美国第45任总统。