欧洲航天局要在月球建16层高庙宇 用于冥想默祷

据新加坡《联合早报》网站28日报道，欧洲航天局(The European Space Agency)欲登月球建造首座人类基地，并且建造一座高50公尺、约16层楼高的“月球庙宇”，成为人类在月球上的第一个“冥想默祷场所”。

文章援引英国《每日邮报》的报道称，月球庙宇将盖在大多时间有阳光普照的沙克尔顿陨石坑(Shackleton Crater)边缘；其4.2公里深的坑长年处于阴影中，被认为是储存水冰的“保冰带”，有潜力成为水、空气甚至火箭燃料的主要来源。

这座月球庙宇由隶属欧洲航天局的“先进概念小组”(Advanced Concepts Team)设计师卢比欧(Jorge Maes Rubio)设计。卢比欧欲以月球土壤为建材，使用3D打印技术打造庙宇。

卢比欧的设计灵感主要来自法国18世纪传达乌托邦理想社会理念的建筑师布雷(Etienne-Louis Boulle)以及勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)，他们的建物设计过于庞大，不适合地球人类居住，但在重力仅为地球六分之一的月球上是可行的。

卢比欧说：“我和组内同事进行各种讨论，猜测未来地球居住者可能的需求，他们会以什么形式进行社交，有什么文化和传统活动，制造何种手工艺品。”

卢比欧认为，人类创造艺术至少有三万年的历史，所以他坚信，人类到了月球依然持续创作。 （环球时报-环球网报道记者 张倍鑫）