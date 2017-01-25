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新年吃啥最应景？ 媒体盘点：各国传统大不同
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-01-28 15:26
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　　中新网1月28日电  据“中央社”报道，春节团聚少不了各式各样寓意吉祥的传统贺年美食，全球各国庆祝新年的美食也是各具特色。最近，旅游搜寻网站Skyscanner就搜集全球各地的新年美食，有些真的让人意想不到。

资料图

　　新加坡、马来西亚：捞鱼生

　　捞鱼生是新加坡和马来西亚新年传统习俗，也是传统美食之一。在正月初七吃饭时一家人围坐餐桌旁，桌上摆上象征年年有余的各色生鱼片，再摆上七彩灿烂的蔬菜丝，包括生菜丝、西芹丝和红萝卜丝，还有象征吉祥如意的金桔汁、象征招财进宝的胡椒粉、一本万利的花生油，代表黄金满屋的花生粉和象征生意兴隆的芝麻等。

　　当所有材料都加在大盘之后，一桌人就会一起拿起筷子不停地捞，口中还要同时说着“捞起捞起，捞个风生水起”等祝福话语。最后将鱼片、配菜捞得高高地一口吃掉，象征在新的一年健康顺利，富足美满。

资料图：包粽子

　　越南：粽子

　　端午节应节食品粽子也是越南过年的传统美食，但是越南过年包的肉粽形状跟三角形肉粽不一样。

　　越南人把糯米、绿豆仁及猪肉三种内馅依序置入折好的柊叶中，再用手捏成方方正正的形状或是直接使用木制的模具，再蒸煮3小时左右待熟透就完成了。由于越南气候湿热，越南粽可以在室温下保存将近1个月，因此被视为过年期间的重要菜色。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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