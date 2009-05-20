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美国女特工称不会为特朗普挡子弹被调查
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 北京晨报 2017-01-27 11:02
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　　美国特工处25日发表声明，宣布将对一名特工在网上的言论采取“适当”措施。这名女特工名叫克丽·奥格雷迪。她在社交网络上写道，她不会为美国总统唐纳德·特朗普挡子弹。

　　奥格雷迪引起争议的言论发表于美国总统选举竞选期间。其中一篇被《华盛顿观察家报》曝光的脸书文章写道：“尽管我应该为两边挡子弹，但是世界已经变了，我也变了。我将因为一颗子弹或者背书面临监狱时光，(子弹)是为这个国家带来灾难的人，(背书)是为这个强壮和惊艳的女人。去他的哈奇法案，我与她同在。”

　　奥格雷迪所指的“她”是民主党总统候选人希拉里·克林顿，奥格雷迪曾多次在网上其他文章中表达对希拉里的支持。哈奇法案则要求美国公务员在政治上保持中立，限制他们参与某些政党活动。

　　综上来看，奥格雷迪的文章是指，她可能会因身为特工却不为特朗普挡子弹进监狱，也可能会因支持希拉里、违反哈奇法案进监狱。

　　此番言论被曝光后，美国特工处在最新声明中称正对奥格雷迪进行调查。一名匿名消息人士对美国有线电视新闻网(CNN)说，特工处对这名已工作23年的“老特工”的言论感到极其失望。CNN还通过电话联系到奥格雷迪本人，不过她拒绝对此事做出评论。

　　在美国总统选举期间，特工们曾多次在特朗普可能面对危险时冲到他的身边充当“人盾”。其中，去年11月5日在内华达州里诺举行竞选集会期间，由于前排一名白人男子的喊话中包含“枪”字，特工们立即抱住特朗普的肩膀、簇拥他奔向后台，另有多人将这名男子摁倒在地。不过此事最后被证明是“乌龙”一场。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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