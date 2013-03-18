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日佛像失窃流入韩国 韩法院：系韩国文物，不用还
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 澎湃新闻 2017-01-27 10:24
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　　据新华社报道，韩国大田市地方法院26日就日本失窃的“金铜观音坐像”案宣判，认可原告韩国忠清南道瑞山市浮石寺诉讼请求，判处韩国政府把暂时保存的这尊佛像转交浮石寺。日本媒体认为，判决令失窃佛像返日更加困难，日本国内批判意见势必更加高涨，并可能使因“慰安妇”少女像恶化的日韩关系雪上加霜。

　　金铜观音坐像资料图韩联社报道，大田市地方法院在判决书中说，通过浮石寺呈交的日本倭寇豪夺证据等进行综合判断，“能够充分认定佛像属浮石寺所有”，“以不正常方式流入日本长崎县对马市观音寺”。大田市地方法院判定，“从历史、宗教价值考虑，(韩国政府)有义务将佛像交给其所有者浮石寺”。

　　浮石寺方面说，金铜观音坐像1330年左右造于浮石寺，1370年前后被日本倭寇掳走。

　　2012年10月，日本长崎县对马市海神神社和观音寺各失窃一尊佛像，随后3名韩国人因走私佛像罪名在韩国被逮捕，两尊佛像被韩当局没收。偷盗佛像的韩国人已在韩国受到刑事处罚。

　　2015年7月，韩国将其中一尊“铜制如来立像”归还日本海神神社，另一尊观音像则由大田国立文化遗产研究所保管至今。

　　共同社称，佛像最快将于2月初移交浮石寺，韩方此次判决可能涉嫌将盗窃行为正当化，势必激发日本观音寺等方面的反抗，也可能对日韩关系造成负面影响。日本内阁官房长官菅义伟26日对此表示非常遗憾，称会“要求韩国政府采取适当措施，早日将佛像归还日本”。

　　韩联社26日报道，韩国外交部发言人赵俊赫当天表示，虽然韩日之间有许多难题，但期待双方基于互信解决问题。

　　共同社报道，韩国文化财厅2014年对该佛像流入日本的经过进行了调查，结论是“被掠夺的可能性很大，但难以下定论”。韩国政府的代理人在去年7月的辩论准备程序中指出“浮石寺是佛像主人的证据不足”，韩国政府方面可能会提出上诉。

　　大田地方法院2013年2月根据浮石寺的请求，决定做出暂行处理，将韩国政府向日本归还佛像一事叫停。日方估计若浮石寺的诉求被驳回，韩国政府可能会着手归还佛像，因此一直在关注本案的判决。

　　韩国外交部发言人赵俊赫26日在例行记者会上表示，代表政府立场的检方主张没有得到法院支持，韩国检方将对判决内容进行研究后，根据相关法律采取相应的措施，但他没有就是否提起抗诉作答。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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