美图秀秀被指种族歧视 网友：变脸后都能成为黄皮肤

近来,火爆全球的美图秀秀引来颇多争议，先是被指软件开通过多权限，会将用户信息泄露给广告主，后又被指有种族歧视的嫌疑，因为不管是白人还是黑人，美图磨皮美化之后，都会呈现黄种人的肤色。

近来，火爆全球的美图秀秀引来颇多争议，先是被指软件开通过多权限，会将用户信息泄露给广告主，后又被指有种族歧视的嫌疑，因为不管是白人还是黑人，美图磨皮美化之后，都会呈现黄种人的肤色。对此，美图秀秀回应，美图严格遵守各大平台安全条款，严格保护用户隐私。美图秀秀手绘灵感来自于现实中的手绘，并无专门限定使用种族。

据报道，美图秀秀被指责存在种族歧视。美图秀秀主打一键美颜，核心功能就是磨皮、削下巴、以及放大眼睛。然而很多网友纷纷在推特上抱怨，不管是黑色皮肤、棕色皮肤还是白色皮肤，经过美图秀秀处理后的照片都会成为亚洲人的黄皮肤。

对此，美图秀秀方面告诉海外网记者，“美图秀秀手绘自拍功能走红速度出乎我们的意料，目前我们正在讨论解决不同肤色网友反馈的问题；美图尊重多元化的美丽，我们的产品在全球很多国家推出过适合当地用户的产品；美图秀秀手绘灵感来自于现实中的手绘，并无专门限定使用族群；争议和讨论不可避免，但也能促进双方更积极的沟通，让我们更好地了解不同的用户需求，更好地改进产品，我们会重视网友的建议，全面考虑,做出更具多元化的效果。”

之前有外媒报道，美图的App会调用iPhone用户的定位、运营商、IP地址等信息，并生成独特的标识去追踪用户，美图的开发者还在App中写了一串代码，使得广告主可以看到是谁在使用美图App，以及用户正在看什么。

近来,火爆全球的美图秀秀引来颇多争议，先是被指软件开通过多权限，会将用户信息泄露给广告主，后又被指有种族歧视的嫌疑，因为不管是白人还是黑人，美图磨皮美化之后，都会呈现黄种人的肤色。