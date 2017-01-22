起底日本APA酒店：靠老板娘“卖丑”起家

针对近期日本APA连锁酒店在客房内放置右翼书籍事件，中国国家旅游局新闻发言人张利忠24日发表谈话时表示，事件发生后，国家旅游局驻日本办事处第一时间通过相关渠道向日方提出严正交涉，要求酒店撤除上述书籍。

鉴于日本APA酒店坚持错误做法，国家旅游局已采取相关措施，要求所有出境旅游企业和旅游电商服务平台全面停止与该酒店的合作，停止使用该酒店作为地接酒店并下架所有该酒店的旅游产品及相关宣传广告。

此外，国家旅游局呼吁中国访日团组和广大游客，自觉抵制APA酒店的错误做法，不进该酒店消费。观海解局记者发现，这也是近年来，国家旅游局首次公开号召国民抵制某一境外酒店。

同日，中国外交部发言人华春莹就日本名古屋市市长河村隆之23日再次公然否认南京大屠杀一事强硬发声，河村隆之早先曾称，如果日方真的屠杀了30万平民，那必须跪地道歉，但根本就不存在什么南京大屠杀。南京大屠杀这个事实在国际上早有公论，请这位市长去履行承诺。

国家旅游局新闻发言人张利忠24日就APA酒店事件答记者问

针对此事，亚冬会组委会称，将强行从2017年亚冬会指定酒店——APA酒店中撤走右翼书籍。记者发现，同程、途牛、携程、去哪儿、飞猪等国内在线旅游企业目前已经下架了APA酒店的产品。还有不少传统旅行社表示，未来将禁止APA作为赴日游的承接酒店。

激起国家旅游局、外交部，直至全体中国国民“震怒”的日本APA酒店事件的“始作俑者”正是该酒店集团的CEO元谷外志雄。那么，元谷究竟为何人，其运营的APA酒店又在右翼言论的传播中充当了什么角色？记者替你一一解密。

老板娘“卖丑”赚得酒店第一桶金

根据《日本经济新闻》17日报道称，APA是个集团企业，APA酒店隶属APA集团，由现任CEO元谷外志雄在1971年创立，属家族式经营。集团的代表是元谷外志雄、APA酒店的社长是元谷的妻子元谷芙美子。

虽说元谷外志雄是APA集团的创始人，但说起APA，相信很多日本人想起的是APA的“招牌模特”——芙美子。在日本，芙美子是国民级别的“网红”。她曾靠“卖丑”为APA酒店打广告，还震惊了日本国民，一度成为“全民公敌”。出乎意料的是，她卖丑的广告却让APA酒店在全国家喻户晓。

芙美子的APA宣传广告。

“长得丑，家里穷，高中辍学”这是芙美子年轻时的“写照”。而庆幸的是22岁的芙美子嫁给当时身为银行经理的元谷外志雄。

婚后，芙美子没有选择在家相夫教子，而是从公司的销售员开始做起。结婚第二年，元谷外志雄就在芙美子的怂恿下辞职下海创业。他们在1971年创立“信金开发株式会社”(APA酒店前身)，后来他们开了一家酒店。1996年，由于元谷外志雄身体不适，元谷芙美子从其手中接手酒店业务。

元谷外志雄和芙美子。

接手酒店后，芙美子做出了个惊人决定。她要亲自做代言人，还要将酒店所有广告海报都换成她。当时，日本公交车站牌、地铁站扶手、路边的海报、书店里、马路上到处都是芙美子的广告，甚至连矿泉水、拉面都不放过。我们来感受一下APA酒店“辣眼睛”的广告。

芙美子广告。

这一“精神污染式”的广告在最初引发了民众的强烈不满，不少人在网络上破口大骂，进行疯狂的举报投诉。

但是，芙美子的一段话，很快便扭转了舆论。她是这么说的：“由于长期以来，工作劳累，我的眼角填满了皱纹，的确我不漂亮，但是我的脸上却写着勤奋和刚毅。如果你愿意，如果你能理解我们真诚地为每一位顾客着想的理念，就请您把它打印出来，如果您拿着这个打印出来的广告来住酒店，我会给您九折优惠。”

报道指出，APA酒店的成功扩张，一方面与芙美子出奇制胜的营销、对酒店细致入微的要求分不开，另一方面也与中国、韩国等经济崛起后赴日旅游人数暴增分不开。尤其是这几年，凭借地理位置方便、价格低廉等优势，海外游客的大量涌入，阿帕酒店迅速扩张，不仅在日本人中颇受欢迎，也吸引不少中韩游客。

据日本媒体报道，旅游旺季约4成外国游客住在APA酒店，其中中韩游客占据半数，然而多数游客对这家酒店的“政治背景”并不了解。

APA酒店。

夫妻二人皆为安倍的狂热支持者

究竟这一让中国游客熟悉的酒店有什么“政治背景”？观海解局记者发现，在维基百科的人物介绍上，生于1943年，现年73岁的元谷外志雄(Toshio Motoya)有着“多重身份”：日本的“散文家、出版商、房地产企业家”，然而隐藏在这三重身份下的是元谷外志雄作为日本首相安倍晋三“狂热支持者”的身份。

据新华社报道，掌握雄厚资产的元谷外志雄与日本政界关系密切，其最著名的一个头衔是日本首相安倍晋三的后援会“安晋会”副会长。元谷在自己的书中曾经表示：“为了更好地对付中国和韩国，我会尽自己最大的努力，来支持安倍政府成为长期政府。”元谷几乎每月都会在自家豪宅举办一次“聊日本品红酒会”，与政界高层、自卫队人士联络感情。

他还曾担任《产经新闻》读者俱乐部代表干事、日本李登辉友人会理事、航空自卫队小松基地金泽老乡会会长等，也因此被视为日本经济界保守派。而在政界，元谷外志雄则以“极右翼”色彩闻名。

据报道，其实，除了安倍晋三外，元谷外志雄及夫人与日本首相森喜朗、小泉纯一郎都有过密切的往来，《青年参考》曾有报道称，2003年时，元谷夫妇俩还和日本前首相森喜朗坐而论道。

元谷夫妇与安倍晋三合影。

此外，据维基百科对其的介绍中还显示，元谷外志雄还是日本民主党首相菅直人的激烈批评者，因为元谷外志雄是日本政治右翼思想者，否认日本在二战时的恶劣行径。而与其相反，菅直人无论是身为日本民主党干事长，还是身为日本首相期间，均表达出了对南京大屠杀遇难者的忏悔之意。

著书，征文、演讲深耕右翼思想传播平台

除了酒店业务外，元谷外志雄的大部分精力应该是放在了写书上。据悉，元谷用笔名“藤诚志”出版了大量极右翼书籍，其中就包括此次事件视频中提及的《无法言说的国家论》、《自豪的祖国日本——为复兴日本谏言》、《真实的日本历史》等。这些书在APA客房中每间一套，而且都是APA自家的出版物。

据新华社报道，截至2016年8月，APA酒店会员超过1100万人，客房的床头柜其实就是元谷右翼观点的无形传播点。

元谷著书。

新华社称，令元谷外志雄进入大众视线的“大新闻”发生在2008年。当年5月，元谷外志雄发起了首届“真正的近现代史观”有奖征文。时任日本航空自卫队幕僚长(相当于空军参谋长)的田母神俊雄写了《日本是侵略国家吗》一文应征，这篇鼓吹日本没有发动过侵略战争的“雄文”结果被评为最高奖。

在他的“获奖文章”中，田母神俊雄称蒋介石才是造成第二次世界大战的元凶，珍珠港事件是个陷阱、日本是第二次世界大战最大受害国，对日本侵略其他国家的行为进行了美化，其大部分观点与元谷外志雄的《未被报道的近现代史》的内容相仿，二人之惺惺相惜可想而知。这次的征文事件在当时引发了巨大的争论，日本防卫省一事件称为了众矢之的，田母神俊雄因此被宣布撤职。

而撤职之后，田母神更加肆无忌惮地投身右翼活动。他立即组织了右翼政治运动团体“奋斗日本！全国行动委员会”，并担任会长。2010年，田母神组织了多次去钓鱼岛海域钓鱼，宣示日本主权，甚至登岛活动。

虽然还没有资料证明元谷与田母神一起去过钓鱼岛，但是两人是很忠实的盟友毋庸置疑。日本有一个美化侵略战争的“大东亚圣战大碑护持会”，田母神是会长，元谷是最高顾问。此外，田母神在2014年出马竞选东京都知事，获得了60多万张选票。“田母神神话”的制造者元谷外志雄对他不离不弃，始终扮演着金主角色。

田母神俊雄。

田母神论文事件后，这一征文活动非但没有销声匿迹，还以一年一次的频率继续举办，并成为日本右翼势力发现“人才”的一大阵地。

据新华社18日报道，元谷外志雄是日本右翼势力的大金主之一，他与妻子利用雄厚资金、人脉、商业网络、出版物和征文等传播平台，形成了一个自下而上、盘根错节、影响遍及政商学界的右翼史观传播网络，并利用这一平台公开发掘右翼政客、培养右翼政治明星。

除了出书外，维基百科上显示，APA集团还创有自己的杂志，叫做“Apple town”，其中有部分内容还被翻译成英语，杂志主要关注经济以及日本的外交政策问题，通过APA集团的物业网络进行分发。元谷外志雄本人还会以笔名向杂志进行投稿。在名为“Big Talk”的专栏中，他多次谈到“日本侵略、南京大屠杀、慰安妇”都是“捏造的”、 “虚构的故事”。

元谷外志雄传播右翼史观的另一主要平台是讲坛性质的胜兵塾。胜兵塾成立于2011年，累计已有超过1万名学员听讲，其宗旨非常直白——摆脱自虐史观，重振自豪日本。发现和培养未来的右翼政客，是“胜兵塾”的一大目标。胜兵塾网罗了各界右翼人士，其中不乏日本经济界、宗教界、政界、舆论界有头有脸的人物。5周年庆典上，出席嘉宾包括靖国神社第八代宫司汤泽贞，众议员原田义昭、逢泽一郎、松原仁，东京国际大学理事长仓田信靖等。

就在APA酒店事件持续发酵之际，元谷外志雄近日在“胜兵塾”例会上的致辞，再次表明绝不撤书，并称事件是有预谋的。他甚至表示，“几个月后人们就会忘记发生了什么，只会记得名字。因此，说不定可以靠这个知名度，来弥补因这个事件造成的亏损。”

元谷外志雄的这番言论也使得事件持续发酵，引发国家旅游局和中国外交部纷纷对此进行强硬回应。(原标题：揭秘日本APA酒店老板：靠老婆起家安倍的铁粉)