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过节套路深 学学外国人奇葩的送礼技巧
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 来源：澎湃新闻网 2017-01-24 16:07
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　　人活着总离不开过节，一辈子大概有三分之一的时间都跟节日有关。

　　有节过节，没节创造节，很多被创造出来的节日都跟商家促销有关。因为商业力量的推动，节日已经宽泛化。

　　比如“光棍节”，除了“买买买”，还有各种由头下办的party，这个节日就很成功。世界各地又有哪些被创造出来的、奇葩的节日呢？

　　从2006年开始，苏格兰The Golden Retriever Club组织发起了黄金猎犬聚会，首届就有188只黄金猎犬参加。聚会中，主办方设计了多样有趣活动，包含拔河战，狗展比赛，晚宴聚会等。

　　印度有一个俗称“棒打男人”的节日。在这一盛大节日里，印度妇女会穿上五颜六色的服装，头上裹着彩色的头纱，拿着竹竿打男人；男人们则靠盾牌保护自己的头。

　　日本冈山一年一度的节日，裸体节，一眼看去男男女女们全裸簇拥在一起，争夺由神职人员扔出的直径4厘米，长为20厘米的幸运棒，要是谁抢到了，那么就意味着明年会有好的运气。

　　60分钟内投250磅(约113千克)的番茄，名不虚传的世界番茄大战。正因如此，每年来西班牙过番茄大战瘾的人多达三万人。

　　过节是一群人的狂欢，但这股兴奋劲，也伴随着送礼的头疼。据统计，中国人过节人情支出占22%，在低收入家庭这一比重甚至达到了50%，而在美国只占1%。

　　中国人崇尚“礼尚往来”，送礼还礼也是一门学问。但在外国人眼里，送礼竟然很随意！

　　礼物在节日中扮演很重要的角色，送礼特别考验一个人的心思和创意。老地产商冯仑几乎不过生日，但他也曾收到过一份意外的礼物。

　　有一次，王石送了冯仑一套瑞士军刀，轻描淡写地说了句“生日啊”。王石知道冯仑喜欢军事类的东西，冯仑收到后也很感动。老男人之间平淡的感情，却令冯仑在十年后仍然记忆犹新。

　　所以，礼物中传递的信息很有意思。如果你送的礼物跟别人的内心期待不吻合，反而会造成尴尬。

　　俗话说“送礼有创意，以免被忘记”，送礼是人类共有的表达情感的方式。中国自古就是礼仪之邦，“仁义礼智信”，“礼”更是儒家经典。我们创造了那么多节日，那我们又创造了哪些有意思的送礼方式和节日活动呢？

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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