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意遇雪崩酒店挖出三只狗宝宝 救援人员又抱又亲(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-01-24 10:41
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　　当地时间1月23日，意大利救援人员在被雪掩埋的酒店附近找到三只被埋的狗宝宝。三个呆萌小家伙的获救让工作人员喜出望外，热情地对它们又抱又亲。意大利中部的一处滑雪度假酒店当地时间1月18日遭到雪崩掩埋，造成宾馆内超30人失踪。

　　中新网1月24日电据外媒报道，意大利中部18日因地震引发雪崩，致山区的一度假酒店被雪掩埋，30余人被困，目前共有11人获救，24人失踪。救援人员在没有生命迹象的情况下，仍继续搜救，结果有意外收获。他们在酒店附近救出三只被埋的狗宝宝，这一收获令他们欣喜不已。

　　当地时间1月23日，意大利救援人员在被雪掩埋的酒店附近找到三只被埋的狗宝宝。三个呆萌小家伙的获救让工作人员喜出望外，热情地对它们又抱又亲。

　　当地时间23日，意大利救援人员在被雪掩埋的酒店附近找到三只被埋的狗宝宝。三个呆萌小家伙的获救让工作人员喜出望外，热情地对它们又抱又亲。

　　当地时间1月23日，意大利救援人员在被雪掩埋的酒店附近找到三只被埋的狗宝宝。三个呆萌小家伙的获救让工作人员喜出望外，热情地对它们又抱又亲。

　　救援人员22日曾表示，虽然废墟已没有任何生命迹象，但仍将继续搜救。消防员和山区救援专家一边与极端天气抗争，一边试图在被大雪掩埋的酒店废墟中定位20多名失踪者的位置。

　　救援行动小组的一位发言人表示：“我们还抱有希望。即便没有任何生命迹象，你仍可能在凿开一面墙时，突然发现有奇迹。这也是发生在其他幸存者身上的事情。”

　　当地时间1月23日，意大利救援人员在被雪掩埋的酒店附近找到三只被埋的狗宝宝。三个呆萌小家伙的获救让工作人员喜出望外，热情地对它们又抱又亲。

　　此外，有外媒称，失踪人数也从23人上升至24人。

　　报道称，因为其中一名获救的幸存者表示，有一位30岁的非洲男子在雪崩发生时正好在酒店内。因此，失踪人数从23人上升到24人。

　　据悉，早在19日上午救援人员到达被困酒店时，就很快救出了9名被埋生还者。此前，还有两名游客在雪崩发生时，因正处在酒店外面而逃过一劫。

　　此外，救援人员还发现了5名遇难者遗体。

　　

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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