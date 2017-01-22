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美媒：多国放宽对华签证 抢分“春节出境游”蛋糕
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 参考消息网 2017-01-24 09:57
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　　美媒称，今年春节出境游的中国人预计将超过以往任何时候，而许多目的地继续放宽签证要求及通过其他措施吸引中国游客来本地度过春节假期。

　　据美国《福布斯》杂志网站1月11日报道，1月28日标志着中国新年的开始，今年的日历使中国人有可能有10天的假期。(今年春节黄金周的公众假期从1月27日至2月2日，可以选择在2月3日再休一天来延长假期。)

　　报道称，虽然春节是阖家团圆和大吃大喝的时候，但如今许多中国人选择前往国外旅游。

　　边检武警引导一个出境旅行团排队通关新华社发(解豪摄)

　　中国最大的线上旅行社携程网最近发布了《2017年春节旅游大数据报告》。报告预测，2017年将成为旅游过年、出国过年史上最热的春节，预计出境旅游人次将超过600万。据携程发布的报告说，2017年春节最受欢迎的十大海外旅游目的地是泰国、日本、美国、新加坡、澳大利亚、马来西亚、韩国、印尼、菲律宾和越南。报告还说，与前几年相比，今年跟团游的价格涨幅将小得多，由于扩大了旅游产品的范围和时间更灵活，仍有大量最后一分钟的空位。

　　泰国游价格涨幅最大，上涨15%左右；由于美元升值，前往美国和菲律宾的价格大致上涨10%。但前往日本和其他许多目的地的价格几乎不变。由于2016年前往埃及、土耳其和意大利等国的游客人数大跌，春节前往这些国家的跟团游价格降幅高达30%。

　　1月23日起出发人数就开始明显升高，到1月25日达到出行最高峰，许多游客打算在“黄金周旅游疯狂”开始前离开。

　　报道称，支持这些乐观预测的是，许多目的地继续放宽签证要求、航班增加和旅行社为重新吸引日益增加的自由行游客而推出低成本跟团游。由于可拼出10天的假期，预计会有大量中国游客报名前往美国和澳大利亚等的长线游。此外，阿联酋、摩洛哥和泰国等将受益于近期对中国实施免签证费、免签政策。阿联酋实行落地签，摩洛哥甚至彻底免签。港台等传统上非常重要的黄金周目的地被拉走了游客。(编译/王海昉)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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