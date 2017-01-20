三星Note7自燃调查结果公布：电池设计和制造问题

三星Note7自燃调查结果公布

凤凰科技讯 三星电子今天召开发布会，联合三家国际中立机构，正式公布了Galaxy Note7起火事件调查结果，同时推出一系列强化措施以避免类似事件重演。

三星电子无线事业部总裁DJ Koh(高东真)详细介绍了此次调查的过程与结果，现场向Galaxy Note7用户、运营商、零售和分销商，以及商业伙伴诚恳道歉，并对大家的耐心等待与支持表示感谢。

过去几个月，为找出Galaxy Note7事件的原因，三星开展了细致、周密的排查工作。在调查过程中，三星对Galaxy Note7的硬件、软件，以及相关流程如组装、质检、物流等各个环节进行了仔细的排查。为还原燃损发生过程，三星动用了700余名公司研究员和工程师、构建大规模的实验装置，测试了超过20万部组装完好的手机和3万多块电池，进一步明确了问题的根源。

同时，美国保险商实验室(UL)、Exponent实验室以及德国莱茵TUV集团等业内领先的第三方机构也应三星的委托，针对Galaxy Note7事件原因的可能性展开了客观、公正、独立的调查。其中，UL总部在美国，是一家在安全规格和认证领域具有公信力的专业机构。Exponent总部位于美国，是专业的科技行业咨询公司。德国莱茵TUV集团是国际认可，具有独立性的实验、检测认证机构。

三星电子无线事业部总裁DJ Koh表示，“从结论上来看，Galaxy Note7燃损的原因在于电池。我们为了追求创新与卓越的设计，就Galaxy Note7电池设置了规格和标准，而这种电池在设计与制造过程中存在的问题,我们未能在Note7发布之前发现和证实，对此我们感到非常痛心和抱歉。”

经历数月的深刻总结和努力，三星将Galaxy Note7事件中汲取到了深刻教训，全面融入到各个流程与企业管理体系中，对产品可靠性做出了全新承诺并将在未来全面履行。

针对Note7事件，三星制定了“8项电池安全检查措施”，确保电池安全可靠。

“8项电池安全检查措施”包含安全检查、电池外观检查、X光检查、电芯拆解检查、TVOC检查、ΔOCV测定、充放电检查以及用户使用场景下的安全性检查。

此外，三星还在产品规划阶段采用“多层安全措施协议”。“多层安全措施协议”将对设备的每个部分，实施严格的安全标准，包括整体设计与所用材料、硬件强度与尺寸，以及新的软件算法等。同时，将对电池充电温度、充电电流与充电持续时间等方面加强安全性。

此外，三星组建了“零部件专业团队”，对核心零部件的设计、验证、工程管理进行针对性开发和管理。同时，三星为了能够客观地评估安全问题，组建来自学界、业界的专家顾问团队。

三星电子大中华区产品战略及研发总裁王彤先生表示：“创新是三星的DNA。在保证用户安全和产品质量前提下，我们不会停止创新的脚步。作为在中国最大的外商投资企业，三星将深入研究中国消费者的喜好及使用习惯，不断研究开发满足中国消费者喜爱的产品。”