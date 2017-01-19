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特朗普就职后首签政令 拿奥巴马医改“开刀”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华社 2017-01-22 16:15
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　　资料图片

　　唐纳德·特朗普20日宣誓就任美国总统数小时后便签署第一份总统行政令，矛头直指被前总统贝拉克·奥巴马引以为傲的医改法。他在政令中要求，各联邦机构不得再为扩大这部法律的普及面而颁布新规定。

　　就职首日，特朗普政府还经由其他途径表明退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、重新谈判北美自由贸易协定以及推翻奥巴马气候问题核心政策“气候行动计划”的打算。

　　【给医改“动刀”】

　　奥巴马医改即《平价医疗法案》，被视为奥巴马执政8年“最重要的内政遗产”，自2010年生效以来争议巨大。而废除奥巴马医改，是去年总统选举期间特朗普的核心主张之一。

　　20日就职后不久，特朗普来到白宫椭圆形办公室，签署了第一份总统行政令。

　　按白宫办公厅主任赖因斯·普里伯斯的说法，这份行政令旨在最大限度减少奥氏医改法带来的经济负担，内容包括各联邦机构不得再为扩大这部法律的普及面而发布新规、要求卫生与公众服务部推迟实施奥氏医改法中任何可能给各州政府、医保提供方以及家庭和个人带来“财政负担”的条款等。

　　凯泽家庭基金会分析师拉里·莱维特说：“这表明特朗普政府正在寻求利用行政手段想方设法地拆解这部法律。”

　　美联社分析，特朗普首个行政令的成效需要数周甚至数月时间才能显现，卫生与公众服务部和财政部接下来将依照特朗普的意愿制定相关细则。

　　【剑指经贸协定】

　　在经贸领域，白宫在特朗普就职后不久便发布声明，强调新政府将以退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)为起点，保护美国人的就业机会。

　　TPP是美国、日本、澳大利亚、加拿大、墨西哥、新加坡等12个国家推动的多边自由贸易协定。经过5年多谈判，12国于2015年10月就TPP协议达成一致，去年2月正式签署协定文本，在获得各国立法机构批准后协定便可生效。但特朗普在竞选期间就多次扬言要退出这一协定。

　　白宫20日的声明说：“长久以来，美国人被迫接受一些经贸协定，这些协定将内部操纵者和华府精英的利益置于民众利益之上。正因如此，蓝领聚集的城镇工厂关门，把就业机会拱手让给海外，美国人只能眼看着出现贸易逆差和破败的工业基地。”

　　声明还说，美国将重新谈判北美自由贸易协定，称如果协定伙伴拒绝通过重新谈判给美国劳动者一个“更公平”协定，“总统将告知(他们)美国打算退出北美自由贸易协定的想法”。

　　【升级白宫网站】

　　媒体记者注意到，特朗普与奥巴马完成权力交接后，白宫官方网站也焕然一新，一些不为特朗普所支持的奥巴马时期政策说明被删除，其中包括“气候行动计划”。

　　升级后的白宫网站写道，特朗普政府“致力于消除有害与不必要的政策，诸如‘气候行动计划’”。

　　“气候行动计划”是奥巴马气候问题核心政策，核心是减少温室气体排放大户——发电厂的碳排放，并加强可再生能源发展。该计划主要靠总统行政权力而非国会立法方式推行，因而易被特朗普通过行政权力推翻。特朗普曾称气候变化是“骗局”，并在竞选期间威胁要退出联合国应对气候变化的《巴黎协定》。(杜鹃新华社专特稿)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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