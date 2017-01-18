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奥巴马卸任将迎新生活：夫妻同心“钱途”无量
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-01-21 11:34
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　　1月20日，随着特朗普正式宣布就任美国总统，一个属于奥巴马的执政时代亦随之落下帷幕。奥巴马挥别了八年的总统生涯，面对新生活，租豪宅、出新书、乘坐空军一号飞机度假……他规划充实、“钱途”无量，卸任后的人生依然精彩。

　　[动作不断：离任也刷“存在感”]

　　尽管20日就要搬离白宫，但奥巴马在之前数天内一直动作不断，以期为充实“卸任成绩单”做出最后努力。比如在17日，他便行使总统特赦权赦免64人，并为209人减刑，其中包括曾将大量机密资料泄露给“维基揭秘”的原军方情报分析员切尔西?曼宁，但斯诺登未在列。

　　18日，奥巴马在华盛顿举行任内最后一场白宫记者会。在谈及对特朗普的执政建议时，奥巴马强调了高级幕僚的重要性。他说，总统本人无法亲自搞定所有问题，在工作中需大量依赖团队，包括内阁成员和高级白宫顾问等。所以，要确保所组建团队能提供最好的信息和政策选项。

　　19日，奥巴马在离任之际再次宣布为330人减刑，创下美国总统单日宣布减刑人数最多的纪录。同时，这也是奥巴马本周公布的第二项“赦免”计划。

　　美国五角大楼同日还宣布，美军关塔那摩监狱当天再转移出4名囚犯。据悉，至总统奥巴马离任，仍有41人被关押在该监狱。美媒报道称，19日的这次转移是奥巴马在其任内为“清空”关塔那摩监狱在押人员所做出的“最后努力”。

　　[一切从简：茶叙、留言、度假期]

　　根据安排，奥巴马卸任当天，当选总统特朗普夫妇及其副总统彭斯夫妇在做完早祷后，将在国会就职典礼委员会成员陪同下前往白宫。简短茶叙后，奥巴马总统夫妇将陪同特朗普夫妇前往国会大厦，在最高法院首席大法官的主持下，特朗普完成宣誓，并发表就职演说。

　　随后，奥巴马夫妇离开，典礼委员会将在国会为特朗普夫妇和彭斯夫妇及其他嘉宾举行午宴。至于奥巴马的离任仪式，则会按照1889年推出的一本有关美国公职仪式的手册，一切从简。

　　而按照美国传统，卸任总统会留下手写便条给予接任人，比如前总统里根留给老布什的便条便写道：“不要让坏事情令你不快。”老布什留给克林顿的赠言则是“你的成功便是国家的成功。我全力支持你。祝好运。”克林顿给布什的便条也包含这句话。

　　美国第一夫人的交接却有另外一个传统，那就是即将离任的第一夫人会领着继任者游览白宫。在“白宫之旅”中，继任的第一夫人会来到现任第一夫人的更衣室，并被带到房间中一个特殊位置——从一扇窗户望出去，可以同时看到玫瑰园和椭圆厅。

　　在出席完特朗普就职礼后，奥巴马夫妇将乘搭直升机从白宫前往安德鲁斯空军基地，与白宫职员最后道别，之后登上空军一号专机。据了解，历来卸任美国总统均会返回家乡，但奥巴马早前已表明，他卸任后将留在华盛顿居住，直至女儿萨莎高中毕业。

　　[搬进豪宅：夫妻同心“钱途”无量]

　　结束度假后，奥巴马夫妇将搬进此前在华盛顿西北部富人区卡洛拉马区租下的一幢豪宅，作为卸任后的第一个住所。据悉，特朗普女儿伊万卡的新家也在附近。

　　尽管新豪宅费用昂贵，但种种迹象显示，奥巴马每月付起2.2万美元租金可谓轻轻松松。原来，美国总统卸任后每年补贴超过20万美元，还有生活安置费、报销公务旅行费用等，此外，总统退休之后的演讲、出书都能获得不菲的收入。

　　奥巴马当然也不会例外。根据美国书商披露的消息，卸任后奥巴马一家未来可谓“钱途光明”。

　　据悉，奥巴马曾撰写过两本自传，1995年的《以父之名》和2006年的《勇往直前》销量就超过300万本。美国出版界人士认为，奥巴马卸任后的回忆录出书价码可望跟美国前总统克林顿旗鼓相当——约1500万美元。

　　而衣着时尚、屡登时尚杂志封面的米歇尔“钱途”更加不可限量。比如有出版社就愿为其回忆录预付2000万美元。不过据米歇尔此前表示，在白宫8年已足够，暂时未知1月离开白宫时会如何，但她将来会继续投身公共服务事业当中。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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